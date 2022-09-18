Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni: Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Salman'ın davet edilmesi tepki çekti

53 dakika önce

Frank Gardner, BBC Güvenlik Muhabiri

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İ﻿ngiltere'nin Kraliçe 2. Elizabeth'in yarın yapılacak olan cenaze törenine Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman'ı davet etmesi insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

A﻿merikan istihbarat örgütü CIA'in kamuoyuna açıklanan bir raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin emrini Muhammed Bin Salman'ın verdiği sonucuna varılmıştı.

B﻿u iddia Suudi veliaht prensi ve hükümeti tarafından yalanlandı.

A﻿ncak cinayetten bu yana Muhammed Bin Salman Batılı ülkelerde istenmeyen adam olarak görülüyordu ve İngiltere'ye de o tarihten beri bir ziyaret gerçekleştirmemişti.

T﻿a ki bugüne dek.

S﻿uudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçiliği'nden bazı kaynaklar, Muhammed Bin Salman'ın Londra'ya geleceğini doğruladı ancak pazartesi günkü cenaze törenine katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini ifade etti.

C﻿inayet sonucu öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Muhammed Bin Salman'ın cenaze törenine davet edilmesinin Kraliçe 2. Elizabeth'in anısına leke sürdüğünü söyledi.

C﻿engiz, Muhammed Bin Salman'ın Londra'ya ayak bastığında gözaltına alınması çağrısında bulundu, ancak böyle bir şeyin gerçekleşmesini beklemediğini de ifade etti.

Silah Ticareti Karşıtı Kampanya (Campaign Against the Arms Trade - CAAT) örgütü Suudi Arabistan ve monarşiyle yönetilen diğer Körfez ülkelerini Kraliçe'nin cenaze törenini kendi insan hakları sicillerini ''temize çıkarmak için'' kullanmakla suçladı.

Ö﻿rgüt, sekiz yıl önce Yemen iç savaşının başlamasından bu yana İngiltere'nin Suudi destekli koalisyon güçlerine 23 milyar dolar değerinde silah sattığını söylüyor.

S﻿uudi Arabistan'da varolan asgari siyasi özgürlükler Muhammed Bin Salman'ın veliaht prens olduğu 2017'den sonra neredeyse tamamen yok oldu.

H﻿ükümetin muhaliflerine, kimi zaman yalnızca sosyal medyadaki paylaşımlarından ötürü, ağır hapis cezaları verildi.

D﻿iğer yandan çelişkili bir biçimde veliaht prens sosyal özgürlüklerle ilgili büyük çaplı bir program da başlattı.

S﻿uudi Arabistan'da uzun yıllar İslam dinine aykırı olarak görülen sinema salonları ve kamuoyuna açık eğlenceler üzerindeki yasaklar kaldırıldı.

M﻿uhammed Bin Salman'ın talimatıyla kadınların otomobil kullanmasına izin verildi, ülkede uluslararası spor müsabakaları ve konser etkinlikleri düzenlendi.

S﻿uudi Arabistan insan hakları sicili nedeniyle ağır eleştirilere uğrasa da İngiltere'nin Körfez'deki başlıca müttefiklerinden biri olmayı sürdürüyor.

B﻿atı dünyası Suudi Arabistan'ın İran'ın yayılmacı politikalarını dengeleyen bir unsur olduğu görüşünde.

S﻿uudi Arabistan Batı'dan silah satın alıyor, binlerce Batılı işçi çalıştırıyor ve petrol fiyatlarında istikrarın yakalanmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.