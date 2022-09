Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni: Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Salman'ın davet edilmesi tepki çekti

53 dakika önce

Silah Ticareti Karşıtı Kampanya (Campaign Against the Arms Trade - CAAT) örgütü Suudi Arabistan ve monarşiyle yönetilen diğer Körfez ülkelerini Kraliçe'nin cenaze törenini kendi insan hakları sicillerini ''temize çıkarmak için'' kullanmakla suçladı.