Kentucky'de sel felaketi: En az 16 kişi oldü, sayı artabilir

Kaynak, Reuters

6 dakika önce

ABD'nin Kentucy eyaletinin doğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları sonucu, en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, ölü sayısının artmasını beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, selleri "büyük felaket" ilan ederken, eyaletteki toparlanma çabalarına federal yardım yapılması talimatını verdi.

Ölenlerin arasında, bir yaşında bir bebek de dahil, 6 çocuğun bulunduğu belirtiliyor.

Eyalette 23 binden fazla kişiye elektrik verilemiyor.

Vali Beshear, felaket bölgesini havadan dolaştıktan sonra sellerin "büyük farkla şimdiye kadar gördüklerinin en kötüsü olduğunu" vurguladı.

Sel baskınları hafta başından bu yana süren yoğun yağışların ardırdan geldi. Vali, eyaletteki yüzlerce evin sellerde yıkıldığını bildirdi.

Bazı bölgelerin 24 saatte 20 santimetre yağış aldığı kaydedildi.

Kentucky'nin doğusu ve Tennessee ile West Virginia eyaletlerinin bazı kesimlerindeki sel uyarısı devam ediyor.

Bölgedeki akarsularda hafta sonu su seviyesinin yükselmesi bekleniyor ve baskın sel riskinin sürmesi öngörülüyor.

Vali Beshear, gelecek haftanın ilk günlerinde de yağış beklendiğini söyledi ve halka bir güvenlik planı yapmaları çağrısında bulundu.

Vali, tam olarak kaç kişinin etkilendiği ve kaybolduğunun henüz bilinmediğini vurguladı. Bazı bölgelere, eyaletteki 28 yolun çeşitli kesimlerinin zarar görmesi nedeniyle, karadan ulaşımda güçlük çekiliyor.

Vali, ölenler arasında en büyüğü 8, en küçüğü 1 yaşındaki dört kardeşin de bulunduğunu anlattı.

Çocukların kuzeni Brittany Trej, evlerinin sele kapılmasından sonra, anne ve babanın çocuklarıyla birlikte bir ağaca sığındığını söyledi.

Trejo "Bir ağaca çıkmayı başardılar ve çocukları birkaç saat boyunca tuttular. Daha sonra büyük bir dalga geldi ve cocukların hepsini birden, aynı anda götürdü" dedi.

Trejo ayrıca, sağ kurtulan anne ve babanın, sekiz saat boyunca ağacın üzerinde yardım gelmesini beklediklerini söyledi.

Yetkililer havadan 50, teknelerle de 100 kurtarma operasyonunun yapıldığını, 300'den fazla kişinin kurtarıldığını ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

'Tahminleri doğruluyor'

Kentucky'de de dünyanın diğer kesimlerinde olduğu gibi daha sık aşırı hava olayları görülüyor.

İklim uzmanı ve Jeolog Bill Haneberg, bu kadar yağışın Kentucky için "olağandışı" olduğunu söyledi.

Haneberg ayrıca eyalette artan yağışların, uzmanların küresel ısınma yüzünden Kentucky'nin ikliminin daha sıcak ve yağışlı olacağı tahminini doğruladığını vurguladı.