Türkiye'den Schengen vizesi başvuruları reddedilenlerin sayısı artıyor: 'Rusya'yla kıyaslandığında dahi ret oranı fazla'

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Spor spikeri, sunucu ve muhabir Sinem Ökten hem Almanya hem Fransa'dan ret aldı

26 dakika önce

Türkiye’de son dönemde, Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkeye girmek için gerekli olan Schengen vizesini almak zorlaştı.

Bu durumu haberleştiren İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın, SchengenVisaInfo.com’dan edindiği verilere göre bu yıl her 100 başvurudan 16,5’i reddediliyor.

Bu oran geçen yıl yüzde 12,5, 2015’te ise yüzde 4’tü.

Ajansa konuşan sitenin editörü Shkurta Januzi, “Schengen vize başvuruları dünya genelinde arttı. Fakat Rusya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında bile Türkiye’deki artış çok daha büyük ve istikrarlı bir artış” dedi.

Schengen vizesi haberleri yapan bu internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılan verilere göre kabul ve ret oranı, başvurulan ülke ve başvurunun yapıldığı elçilik veya konsolosluğa göre büyük oranda değişebiliyor.

Ülkelere göre ret oranları

En düşük ret oranı yüzde 0,97 ile Lüksemburg için Ankara’dan yapılan başvurularda olurken en yüksek ise yüzde 59,28 ile yine Ankara’dan Estonya’ya yapılan başvurularda görülüyor.

Almanya’ya İzmir’den yapılan başvurularda ret oranı yüzde 16’yken Ankara’dan yapılan başvurularda bu neredeyse iki katına çıkıyor.

Reuters’a konuşan spor spikeri, sunucu ve muhabir Sinem Ökten, 50-60 kere AB ülkelerine seyahat etmiş olmasına rağmen bu yıl vize başvurularının hem Almanya hem de Fransa tarafından reddedildiğini söyledi.

Almanya ret gerekçesini bildirmezken Fransa ise ülkede kendini finanse edebileceğine veya sonunda Türkiye’ye döneceğine dair yeterli kanıt göremediklerini belirtti.

Türkiye’de asgari ücretin üçte birine denk gelen 100 euroluk başvuru ücreti de, ret halinde geri ödenmiyor.

Çavuşoğlu: Kasıt AK Parti'yi zora düşürmek

Bu hafta bu konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bunlar planlı ve kasıtlı” dedi.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin vize randevularını bir yıl öteye verdiği ve ret oranlarını da yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, “Kasıt arıyoruz. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesinde AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak görüyoruz” diye konuştu.

Reuters’a konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ise başvuruların siyasi bir kritere göre değerlendirilmediğini, objektif şartlar olduğunu söyledi.

AB Delegasyonu: Ret oranı dünya ortalamasına yakın

Meyer-Landrut son dönemde Türkiye’den yapılan başvurularda sahtecilik vakalarının ve eksik başvuruların arttığını belirtti, Türkiye’deki Schengen vizesi başvurlarına ilişkin ret ret oranının dünya genelindeki yüzde 13-14’lük orana yakın olduğunu da ekledi.

Pandemi öncesinde Türkiye’den yıllık 900 bin civarında olan Schengen başvurusu geçen yıl 270 bine düştü.

Schengen Bölgesi üyesi 26 ülkeyi ziyaret etmek isteyen Türklerin vize alması gerekirken bu ülkelerin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz, hatta bazıları da pasaportsuz bile girebiliyor.

Ticareti etkiliyor

Reuters'a göre son dönemde ret oranının artması yalnızca bireyleri değil, ticareti de etkiliyor.

Tur Andiamo Yöneticisi Cem Polatoğlu “Sorunlar yaşıyoruz. Turlarımız iptal oluyor. Eskiden İtalya’ya her hafta tur düzenlerdik, artık 2 haftada bir yapıyoruz” diyor.

Bazı Türk şirket yöneticileri de AB'deki uluslararası fuarlara katılmak için yaptıkları başvuruların reddedildiğini Türk basınıyla paylaşmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu hafta yaptığı konuşmada, sorunun çözülmemesi durumunda Türkiye’nin de karşı tedbir alacağını ve bu ülkelerin işlemlerini yavaşlatacağını aktardı:

“Personelmiş, Covid’miş bu bahanelere inanmıyorum. Hepsi vize şirketleriyle çalışıyor. Biz de bazı ülkelerde çalışıyoruz o şirketlerle, yoğun dönemlerde ek personel alıyoruz.

“İsteseler çözerler, biz burada kasıt arıyoruz.

“Verdikleri retlerde de bir objektiflik yok, her türlü belgesi ve imkanı olan kişileri de reddediyorlar.”