İsrail'de 'Başbakan Netahyahu'yu koruyan' yasa tasarısı kabul edildi

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23 Mart 2023, 14:33 +03 Güncelleme bir saat önce

İsrail Parlamentosu, bir başbakanın Yüksek Mahkeme tarafından göreve uygun olmadığına karar verilip, görevden alınabileceği durumları kısıtlayan bir yasa tasarısını, tartışmalara karşın kabul etti.

Kabul edilen tasarıdaki ulusal liderlerin "görev uygun olmaması" tanımının değiştirilmesiyle, dinci ve milliyetçi koalisyon hükümeti ülkeyi krize sokmuş ve muhalefet yargı bağımsızlığının tehlikede olduğunu savunmuştu.

Koalisyon hükümeti, değişikliğin, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini geriletmeyi ve böylece kuvvetler arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla yapıldığını söylüyor.

İsrail Parlamentosu Knesset'te 47'ye karşı 61 oyla kabul edilen yasa metninde, başbakanların göreve uygun olmadığının ilan edilmesi ve görevden alınması, kabinesinin dörtte üçü tarafından başbakanın fiziksel ya da psikolojik sebeplerle göreve uygun olmadığını ilan etmesi şartına bağlanıyor.

Daha önceki yasal düzenlemede, görevini yapamayan bir başbakan olması durumunda hükümetlere yasal rehberlik sunuluyordu, ancak bu koşulların nasıl oluşacağı konusunda bir ayrıntı yoktu.

İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) adlı düşünce kuruluşu, daha önceki yasal düzenlemenin, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun hakkındaki üç davayı durdurmaya çalıştığını hissetmesi halinde, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın Netanyahu'nun göreve uygun olmadığı başvurusu yapmasına imkan tanıdığını belirtti.

IDI Kıdemli Araştırmacısı Amir Fuchs, yeni yasanın bunu önlediğini belirtti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Tasarı aleyhine büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.

Netanyahu, hakkındaki bütün suçlamaları reddediyor ve kendisini görevden almak için açılan siyasi amaçlı davalar diye tanımlıyor.

Bir önceki, merkez sağcı hükümet tarafından atanan Baharav-Miara, geçen ay Netanyahu'nun, koalisyon hükümetinin yasal reform çalışmalarının dışında tutulması gerektiğini, hakkındaki davalar nedeniyle bir çıkar çatışması oluştuğunu söylemişti.

Baharav-Miara'nın yardımcısı Gil Limon, dün Knesset'teki bir değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada "Bu yasal düzenlemelerin, yüzleştiği yasal süreçlerin sonuçları anlamında, tek bir adamın çıkarlarına hizmet etme potansiyeli var" demişti.

Kaliteli Yönetim Hareketi adlı kuruluş, Yüksek Mahkeme'ye yasanın reddedilmesi için başvuru yaptı.