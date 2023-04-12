Elon Musk BBC'ye konuştu: Twitter'ı devralma süreci çok sancılıydı, doğru alıcı bulunursa şirketi satabilirim

12 Nisan 2023, 12:41 +03 Güncelleme 57 dakika önce

BBC’ye konuşan milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter’ın devralış sürecinin “oldukça sancılı” olduğunu, şirkette “büyük inişler ve çıkışlar” yaşadığını söyledi. Musk, "doğru bir alıcı" bulunursa sosyal medya devini satabileceğini de açıkladı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter’ı Ekim ayında 44 milyar dolara aldı.

Musk'ın BBC'ye verdiği röportaj, aynı gün onaylanıp gerçekleşmesi ile de kayda geçti.

Röportajı yapan BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, “Bu sabah Elon’a röportaj yapalım mı diye sordum, o da evet yanıtı verdi” diyerek röportajın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Clayton’ın röportajı, Twitter’ın sohbet kanalından canlı yayımlandı ve 3 milyon kişi tarafından izlendi.

Musk, Twitter’ı satın aldığı için pişman olup olmadığına ilişkin soruya, “Acı seviyesi oldukça yüksekti. Bu bir parti gibi değildi” yanıtını verdi.

Twitter’ı satın alma kararını savunan Musk, son ayların “oldukça stresli” olduğunu kabul etti ancak şirkette işlerin fena gitmediğini söyledi.

Musk zaman zaman şirkette uyuduğunu, kimsenin uğramadığını söylediği ofis kütüphanesinde “bir yeri” olduğunu söyledi.

Musk yaptığı Twitter paylaşımlarına ilişkin de özeleştiri yaptı:

“Attığım tweetlerle birden çok kez kendimi ayağımdan vurduğumu düşünüyor muyum, evet.

“Sanırım saat 3’ten sonra tweet atmamam gerekiyor.”

Elon Musk, BBC’nin ana Twitter hesabına “hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu” ifadesinin konulması ile ilgili de konuştu.

Musk, “BBC’nin devlet medyası olarak etiketlenmekten pek hoşlanmadığını biliyorum” dedi.

BBC, söz konusu ibareye itiraz etmişti.

Yayın kuruluşu, “BBC bağımsızdır ve bu her zaman böyle olmuştur. Gelirimizi, Britanya halkının ödediği yıllık televizyon ruhsatı ödemeleriyle oluşturuyoruz” açıklaması yapmıştı.

Musk, söz konusu ibarenin “halk tarafından finanse edilen” şeklinde değiştirileceğini söyledi.

Fotoğraf altı yazısı, Elon Musk ve James Clayton

Twitter'ın mali durumu nasıl?

Twitter’ın mali durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan milyarder iş insanı reklam verenlerin çoğunun geri dönmesi sonrası şirketin “kabaca başa baş” seviyesinde olduğunu söyledi.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığı zaman neredeye 8000 çalışan bulunduğunu ve bunu 1500 civarına indirmenin de kolay olmadığını savundu.

Musk, kimseyi bire bir kovmadığını da söyledi ve ekledi:

“Bu kadar insanla yüz yüze konuşmak kolay değil”

Twitter’dan ayrılan mühendislerin fazlalılığı, sosyal medya uygulamasının istikrarı noktasında endişe yaratmıştı.

Musk bazı sıkıntılara karşın Twitter'ın düzgün çalıştığını savundu.

Güney Afrikalı iş insanı, mavi tık olarak bilinen hesaplardaki sembolün de gelecek haftadan itibaren kaldırılmaya başlanacağını söyledi.