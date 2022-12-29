Greta Thunberg, kendisiyle dalga geçen Andrew Tate'e verdiği yanıt ile takdir topladı

Kaynak, TWITTER

29 Aralık 2022, 06:23 +03 Güncelleme 47 dakika önce

Çevre aktivisti Greta Thunberg, kendisiyle dalga geçen ABD’li kick boksçu Andrew Tate'e Twitter’da verdiği yanıt ile kullanıcılardan takdir topladı.

Google’ın bu yıl en çok aranan ismi olan, medyanın gündeminden düşmeyen, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan ifadeleriyle bilinen Andrew Tate, Greta Thunberg’i etiketleyerek bir tweet attı.

Tate tweetinde, iki lüks arabasının motorlarına dair özellikleri paylaşarak 33 arabası olduğunu söyledi:

“Bana email adresini gönder ki sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım.”

ABD’nin çok tartışılan figürlerinden ve “kızgın bir genç adam olarak çok sayıda takipçi topladığı” belirtilen Tate’e 19 yaşındaki Thunberg’in yanıtı ise sosyal medyada büyük takdir topladı.

Dünyanın önde gelen iklim değişikliği aktivistlerinden olan Thunberg, Tate’e şu yanıtı verdi:

“Evet lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@kendinebirhayatkur.com”

Fotoğraf altı yazısı, Greta Thunberg, küçük yaşlarından beri çevre için verdiği mücadele ile biliniyor

Kimi kullanıcılar, Thunberg’in bu yanıtıyla Tate’i bitirdiğini söyleyerek Tate ile dalga geçti.

Bir kullanıcının, “Hiç karbon salınımı yapmadan ateşe vermek diye işte buna denir” yazdığı görüldü.

Kimi kullanıcılar ise Thunberg’in tweetinin yılın tweeti mertebesine ulaştığını söyledi.

Bazı kullanıcılar ise Thunberg’i fiziksel bir deformasyona işaret ederek bir nevi cinsiyetçi bir yanıt verdiğini söyleyerek eleştirdi.

Tate’in Thunberg’e yanıtı ise, “Ne hakla!” oldu.

Tate, Google’un 2022’de en çok aranılan kişileri listesinin en başında yer alan bir isim.

Aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınan ve sevilen Tate, bazı podcast bölümlerinde verdiği yanıtların ve Twitch yayınlarının dolaşıma girmesiyle anaakımda ünlenmişti.

Birçok konuda aşırı uçlarda yaptığı açıklamalarıyla tanınan Tate, kadınları mülk ile kıyaslamış, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmış, erkeklerin büyük kadınlar yerine 18-19 yaşındaki kadınları daha az kişiyle seks yapmış olacakları gerekçesiyle tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

2017 yılında #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

Twitter, Tate’in hesabını bu yıl dondurmuş, Tate geçen ay Twitter’a geri dönmüştü.