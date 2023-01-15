Meksika kamusal alanda sigara içmeyi yasakladı

34 dakika önce

Will Grant | BBC Meksika ve Orta Amerika Muhabiri

Kaynak, Reuters

Meksika’da dünyanın en katı sigara yasaklarından biri yürürlüğe girdi. Yasayla tüm kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Buna parklar, plajlar, ofisler ve restoranlar da dahil.

2021’de onaylanan bu yasa, sigara reklamlarını da yasaklıyor. Sigaraların marketlerde görülemeyen bölmelerde tutulması gerekiyor.

E-sigaraların da kapalı ortamda içilmesi kısıtlanıyor.

Latin Amerika’da son yıllarda başka ülkeler de kamusal alanda sigara içilmesini kısıtlamıştı.

Fakat Meksika’nınki Amerika kıtasındaki en geniş ve katı yasa olarak görülüyor.

Meksika 2008’de de barlar, restoranlar ve ofislerde sigara içmeyi yasaklamıştı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü, yeni düzenlemeyi övgüyle karşıladı.

Örgüt tütün kullanımının dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını, Amerika’da her yıl bir milyona yakın kişinin bu yüzden öldüğünü aktardı.

Sigara kullananlar ise yasadan şikayetçi.

Yeni düzende yalnızca evlerinde veya başkalarının evlerinde sigara içebilecekler.

Bazıları da yasanın uygulanmasının zor olacağını düşünüyor.