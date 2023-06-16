Reuters: NATO Savunma Bakanları Rusya stratejisinde uzlaşamadı, bir diplomat anlaşmazlıktan Türkiye'yi sorumlu tuttu

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13 dakika önce

Reuters haber ajansı, Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısında ittifakın, Rusya'nın olası bir saldırısına nasıl yanıt vereceğine yönelik yeni planlar üzerinde uzlaşamadığını bildirdi. Ajansa konuşan bir diplomat, anlaşmazlıktan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Diplomat, Türkiye'nin Kıbrıs'a da atıf yapılan coğrafi konumlarla ilgili ifadeye itiraz ettiğini ve karar alınmasını engellediğini söyledi.

Aynı diplomat, yine de 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi soruna çözüm bulunması için fırsat olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise savunma bakanlarının toplantıda gündemdeki planları gözden geçirdiklerini ve anlaşmaya varmak üzere olduklarını kaydetti.

İttifakın gündemindeki "bölgesel planlar" adı verilen binlerce sayfalık gizli askri planlar, NATO'nun, Rusya'nın olası bir saldırısına nasıl yanıt vereceğine dair detayları içeriyor.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından, Soğuk Savaş sonrası ilk kez söz konusu planların yenilenmesi gündeme gelmişti.

Son gelişmeler, NATO stratejilerinde temel bir değişime işaret ediyor.

İttifak çok uzun süre, Afganistan ve Irak'taki daha küçük çaplı savaşlar ile Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası Rusya'nın NATO için varoluşsal bir tehdit oluşturmaması nedeniyle böylesine kapsamlı savunma planlarına ihtiyaç duymamıştı.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması Avrupa'da 1945'ten bu yana en kanlı savaşı başlattı.

NATO da ittifak üyesi ülkeleri, Rusya gibi bir düşmanla savaşma ihtimaline karşı tüm planların hazır olması gerektiği yolunda uyarıyor.

İttifak, üye ülkelere, birliklerini nasıl geliştirecekleri ve lojistik kapasitelerini nasıl artıracakları yolunda danışmanlık yapacak.