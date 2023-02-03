Taliban, kızların eğitim hakkını savunan profesörü tutukladı

3 Şubat 2023, 15:38 +03 Güncelleme bir saat önce

Afganistan’da Taliban’ın kızlara getirdiği eğitim yasağını açıkça eleştiren Prof. İsmail Mashal tutuklandı.

Bedava kitaplar dağıttığı sırada tutuklanan Prof. Mashal’ın adı, Taliban’ın kızların üniversite ve orta öğretim okullarında okumasını yasaklamasını protesto etmek için, televizyon canlı yayınında diplomalarını yırtmasıyla tanınmıştı.

37 yaşındaki akademisyen, Taliban tarafından “kışkırtıcı eylemler” yapmakla suçlandı.

Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndan Taliban yetkilisi Abdül Hak Hammad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mashal’ın gazetecileri bir ana yolda toplayarak “kaos” yaratmakla suçlandığını belirtti.

Görgü tanıkları, tutuklandığı sırada profesörün Taliban güçlerince tokatlandığını ve yumruklandığını söyledi. Ancak Abdul Hak Hammad, profesöre gözaltında iyi davranıldığını savundu.

Eski bir gazeteci olan Prof. Mashal, Kabil’de, gazetecilik, mühendislik ve bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda eğitim veren özel bir üniversiteyi yönetiyordu. Üniversitenin öğrencilerinden 450’si de kızdı.

Prof. Mashal, Taliban Aralık ayında, kız öğrencilerin ikinci bir emre kadar üniversiteye gidemeyeceğini duyurduğunda, okulunu tamamen kapatmış ve “eğitim ya herkese verilir ya da hiç kimseye verilmez” demişti.

Hayatına mal olsa da bu konuda sessiz kalmayacağını söyleyen Prof. Mashal, daha sonra birçok tehdit aldı. Buna karşın, neredeyse her gün Afgan medyasına konuşup, almaya cesaret edebilen herkese dolaştırdığı el arabasındaki kitaplarını bedava dağıttı.