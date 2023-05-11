Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi, CHP ve AKP’de nasıl karşılandı?

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Ankara

11 Mayıs 2023, 22:29 +03 Güncelleme bir saat önce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından gözlerin çevrildiği CHP’de karar olumlu bir şekilde, iktidar kanadında ise “üzüntü”yle karşılandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İnce’nin tutumunu “bir geri çekilme değil, güçlendirilmiş parlamenter sisteme” ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olarak yorumlarken, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ı da “güçlendirilmiş parlamenter sistemin inşasına katkı vermeye” çağırdı.

Muharrem İnce’nin, muhalefeti de eleştirerek adaylıktan çekilmesinin sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yaptığı açıklamada, İnce’nin çekilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Ankara Mamak-Altındağ mitinginde yaptığı konuşmada İnce’nin çekilmesini değerlendiren Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

“Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekildi, tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Ne oldu da çekildi? Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabii yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.”

Pursaklar’da ise AKP’nin anonslardan sorumlu görevlisinin Erdoğan henüz sahnedeyken, “Bu masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır” diyerek seslenmesi dikkat çekti.

“Oylarının düşmesi, partisinde tepkiye neden oldu”

CHP’de ise İnce’nin muhalefeti de eleştirerek çekilmesinin artıları eksileri değerlendirilse de karar genel olarak olumlu karşılandı.

CHP’de, İnce’nin partisinden gelen baskı ve tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildiği görüşü hakim.

İnce’nin ilk adaylığı döneminde yüzde 10’lara yaklaşan oylarının hızla eridiği, parti tabanının da bu nedenle çevresine “Neden İnce’ye oy veriyorsun?”sorusunu yanıtlamakta güçlük çektiği, bu nedenle de son dönemde partiden istifaların ve adaylıktan çekilmelerin arka arkaya geldiği ifade ediliyor.

İktidara yakın kesimler tarafından dile getirilen ve İnce’ye yönelik kumpas iddialarıyla ilgili CHP’ye yöneltilen suçlamalarla ilgili ise “Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarla ilgili net bir tutum alarak kaset iddialarına inanmadığını” ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Özkoç: Geri çekilme olarak görmüyoruz

İnce’nin çekilme kararını BBC Türkçe’ye değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, seçimlerde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekleyenler ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi savunanların yarışacağını belirterek, “Biz dedik ki birleşe birleşe kazanacağız. Sonuçta, ülke, parlamenter sistem kazanacak. Buna destek çağrısı yaparken bırakın Muharrem İnce’yi, AKP ve MHP nin seçmenlerine de selendik ve oradan da destek geliyor” dedi.

İnce’nin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun bizzat ziyaret ederek, güçlerini birleştirmenin önemini dile getirdiğini belirten Özkoç şunları söyledi:

“Biz Muharrem İnce’nin kararını geri çekilme olarak görmüyoruz. Yaptığı açıklamayı, adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, parlamenter sisteme, Millet İttifakı’na destek olarak görüyoruz. Bunu da çok önemli ve değerli buluyoruz. Ayrıca, İnce ve Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere hak edilmeyen, gerçekle ilgisi olmayan, farklı terör örgütlerinin kirli siyaset anlayışına iktidarın tevessül ettiğini görüyoruz ve şiddetle reddediyoruz.”

Oğan’a da çağrı

Özkoç, Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a da çağrı yaptı:

“Şu anda yarışına saygı duyduğumuz Oğan’ın da cumhurbaşkanlığı sistemi yerine parlamenter sistemin inşa edilmesine katkı vermelerinin değerli olacağını düşünüyoruz.”

İnce’nin adaylık kararından çekildiğini açıkladığı konuşmasında, muhalefete “Bahaneleri kalmasın” diye sitem etmesine ilişkin Özkoç, anlayışla yaklaştıklarını söyledi:

“Anlayışla karşılıyoruz, hiçbir kırgınlığın olmaması lazım. Çünkü bizim ona karşı bir kırgınlığımız, mesafemiz hiçbir şekilde yok. O andaki duygularını böyle ifade etmiştir bunu anlayışla karşılıyoruz. Ama aldığı karar ve arkasında durduğu şey çok değerli. Aldığı karar cumhurbaşkanlığı sistemine karşı, parlamenter sistemin kazanmasından yana bir karardır. Bunun çok saygın ve doğru olduğunu düşünüyorum.”

Oğan’dan “çekilmiyorum” açıklaması

Öte yandan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın Antalya’daki bir programını iptal etmesi nedeniyle, sosyal medyada “adaylıktan çekiliyor mu?” tartışması başlattı.

Bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Oğan, programın iptal nedeninin “provokasyon duyumu” olduğunu açıkladı:

“Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik.”