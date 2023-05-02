Met Gala 2023: Merakla beklenen gecede Karl Lagerfeld’a saygı duruşu

Rihanna ve A$AP Rocky

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Rihanna ve A$AP Rocky

Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

New York'ta yapılan geceye, ünlüler ünlü modacıyı hatırlatan kostümlerle katıldı.

2019’da hayatını kaybeden Alman tasarımcı, siyah beyaz renklere olan takıntısı ile biliniyordu.

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Aktris Kristen Stewart, yönetmen Sofia Coppola ve aktris Marion Cotillard

Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki 400 ünlü davetlinin birçoğu Lagerfeld gibi siyah beyaz ağırlıkta kostümleri tercih etti.

Lagerfeld’in kedisi Choupette de unutulmadı.

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Ünlü aktör Jared Leto, Choupette kostümü içinde geceye katıldı.

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Aktör Jared Leto

85 yaşında hayatını kaybeden modacı, Chanel ve Fendi gibi moda devlerinin zirvesinde yer aldı.

Gecenin katılımcıları, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi.

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İspanyol aktris Penélope Cruz

Müzik, sahne, sinema ve spor dünyasından ünlülerin katıldığı gecenin biletleri 50 bin dolardan satıldı.

Masa kapatmak istendiğinde ise fiyat 300 bin dolara çıktı.

Galada Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü için milyonlarca dolar gelir elde edildi.

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İngiliz oyuncu ve yazar Michaela Coel

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Şarkıcı Rihanna'nın kostümü, gecenin en dikkat çekenleri arasında

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İrlandalı oyuncu Barry Keoghan

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The Last of Us'la büyük ün kazanan Bella Ramsey, siyah beyaz kıyafeti ile...

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Amerikalı aktris ve şarkıcı Janelle Monáe

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Aktris Jessica Chastain