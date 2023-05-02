Met Gala 2023: Merakla beklenen gecede Karl Lagerfeld’a saygı duruşu

31 dakika önce

Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.