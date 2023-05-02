Met Gala 2023: Merakla beklenen gecede Karl Lagerfeld’a saygı duruşu
Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.
New York'ta yapılan geceye, ünlüler ünlü modacıyı hatırlatan kostümlerle katıldı.
2019’da hayatını kaybeden Alman tasarımcı, siyah beyaz renklere olan takıntısı ile biliniyordu.
Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki 400 ünlü davetlinin birçoğu Lagerfeld gibi siyah beyaz ağırlıkta kostümleri tercih etti.
Lagerfeld’in kedisi Choupette de unutulmadı.
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Ünlü aktör Jared Leto, Choupette kostümü içinde geceye katıldı.
85 yaşında hayatını kaybeden modacı, Chanel ve Fendi gibi moda devlerinin zirvesinde yer aldı.
Gecenin katılımcıları, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi.
Müzik, sahne, sinema ve spor dünyasından ünlülerin katıldığı gecenin biletleri 50 bin dolardan satıldı.
Masa kapatmak istendiğinde ise fiyat 300 bin dolara çıktı.
Galada Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü için milyonlarca dolar gelir elde edildi.