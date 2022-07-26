AB, doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararı aldı

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39 dakika önce

Avrupa Birliği enerji bakanları, Rusya’nın arzı kesmesi ihtimaline karşı, doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararı aldı.

Varılan anlaşmaya göre ülkeler Ağustos-Mart ayları arasında gönüllü olarak tüketimi kısacak.

AB açıklamasında “Gaz talebini azaltmasının amacı, enerjiyi sürekli bir silah olarak kullanan Rusya’nın gaz akışını kesme olasılığına karşı kış öncesi yeterli tasarrufu yapmak” denildi.

Anlaşma, enerji arzının kriz yaratma ihtimali durumunda, gaz talebinin azaltılmasının zorunlu olacağını belirtiyor.

Ancak BBC’nin ulaştığı anlaşma metninde, ülkelerin bazı istisnalardan faydalanabileceği görülüyor.

AB, başka ülkelerin doğalgaz boru hatlarına bağlı olmayan ve alternatif gaz kaynağı bulunmayan bazı üye ülkelerin zorunlu gaz talebi azaltımından muaf tutulabileceğini de ekledi.

Ayrıca Avrupa’nın elektrik sistemine doğrudan bağlı olmayan ve elektrik üretiminde doğalgaza bağlı olan ülkeler de olası bir elektrik krizinin önlenmesi için anlaşmadan muaf tutulacak.

Ülkeler ayrıca;

Gaz depolama hedeflerini aşmaları durumunda

Büyük ölçüde doğalgaza bağlı olan kritik endüstriler için

Ya da geçen yılki doğalgaz tüketimleri, önceki 5 yıla kıyasla en az yüzde 8 artmış ise

anlaşmanın kurallarının hafifletilmesini isteyebilecek.

Rusya Almanya'ya gaz akışını yeniden azalttı

Anlaşma, Rus enerji devi Gazprom’un, Kuzey Akım 1 boru hattının bir türbinindeki bakım çalışmalarını gerekçe göstererek Almanya’ya bir kez daha gaz akışını azalttığını açıklamasının ardından geldi.

Rusya’dan Almanya’ya gaz ulaştıran boru hattındaki akış haftalardır normalin altında. Ukrayna, Rusya’yı Avrupa’ya karşı enerji savaşı açmakla suçluyor.

Gazprom, gaz parasını Rus rublesi ile ödemeyi reddettikleri için Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Polonya’ya gaz akışını kesti.

AB geçen yıl doğalgazının yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan aldı. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinden bu yana Avrupalı liderler doğalgaz ve petrolde Rusya’ya bağımlılığı azaltmanın yollarını arıyor.

Tüketim nasıl azaltılacak?

AB doğalgaz talebinin azaltılmasında, hane halklarının, sağlık ve savunma gibi kilit sektörlerin etkilenmemesini öncelikleyecek.

Olası önlemler arasında sanayide yakıt değişimi, ulusal bilinci artıracak kampanyalar ve ısınma ve soğumayı düşürecek zorunluluklar getirilmesi öngörülüyor.