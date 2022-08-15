Bursa'da 92 yıllık tarihi ipek fabrikası tamamen yandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 92 yıllık ipek fabrikası binası, çıkan yangında tamamen yanarak çöktü.
DHA'nın aktardığına göre Demirkapı mahallesindeki yangın gece 23:30 sıralarında başladı, çevre sokakların dar olması nedeniyle itfaiye bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.
4 katlı binada çıkan yangın, binanın kısmen ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü, yakınındaki bir başka binaya da sıçradı. Alevler kentin birçok bölgesinden görüldü.
Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.
Bina 92 yıl önce Rum Kilisesi'nden ipek fabrikasına dönüştürülmüştü.
Atıl durumdaki binayı yok eden yangının çıkış nedeni bilinmiyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş binanın tescilli yapı olduğunu ve 1993'ten bu yana kullanılmadığını açıkladı.
Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Geçmişte Rum Ortodoks Kilisesi olan bina, Cumhuriyet'in ilanı ve nüfus mübadelesinin ardından cemaatini kaybetmesiyle Yılmazipek ailesine verilerek ipek fabrikasına dönüştürülmüştü.
Atıl durumdaki fabrika binası, geçen aylarda Bursa yerel basınında bölge sakinlerinden gelen şikayetlerle gündeme gelmişti. Haberlere göre bölge halkı binada uyuşturucu madde kullanıldığı ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle yerel yönetime şikayette bulunmuştu.