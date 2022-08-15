Bursa'da 92 yıllık tarihi ipek fabrikası tamamen yandı

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DHA'nın aktardığına göre Demirkapı mahallesindeki yangın gece 23:30 sıralarında başladı, çevre sokakların dar olması nedeniyle itfaiye bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.

4 katlı binada çıkan yangın, binanın kısmen ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü, yakınındaki bir başka binaya da sıçradı. Alevler kentin birçok bölgesinden görüldü.