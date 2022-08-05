Abdülhamid Han sondaj gemisi: Özellikleri, maliyeti, ilk görev yeri

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevine açılması öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.

Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olduğu ifade edilen Abdülhamid Han halen Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda tutuluyor.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak olan gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle ilk görev yerine uğurlanacak.

Özellikleri nedir?

Abdülhamid Han, önceki adıyla Cobalt Explorer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu bir ultra derin su sondaj gemisi.

238 metre uzunlukta, 42 metre genişlikte ve 62 bin groston ağırlığında olan gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin kolaylaştırıcı bir teknolojiye sahip olduğunu ifade etmiş, dokuz katlı olan gemide bir helikopter pisti de bulunduğunu ifade etmişti.

Kaynak, Getty Images

Kimden, ne kadara satın alındı?

Sondaj gemisi ilk olarak 2013'te ABD'li sondaj şirketi Vantage Drilling tarafından sipariş edilmiş ve Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tarafından Güney Kore'deki Okpo tersanesinde Cobalt Explorer adıyla inşa edilmeye başlanmıştı. Ancak Vantage Drilling 2015'te gemi sözleşmesini iptal etti.

Mayıs 2019'da uluslararası Northern Drilling şirketi gemiyi satın aldı ve geminin adını West Cobalt olarak değiştirdi ancak bu sözleşme de Ekim 2019'da sonlandırıldı.

Gemi, Kasım 2021'de TPAO tarafından Daewoo'dan 180 milyon Amerikan doları karşılığında satın alındı ve Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na vardı.

Geminin adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Abdülhamid Han' olarak değiştirildi.

Kaynak, Getty Images

İlk görev yeri neresi olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçen ay yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Ağustos ayında ilk görev yerine gideceğini, muhtemelen Akdeniz'de petrol veya doğal gaz araması yapacağını söylemişti.

Bakan Dönmez, "Görev yeri Mavi Vatan. Görev yeriyle alakalı 5-6 nokta üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri seçilecek. Bir ay daha sabredeceğiz. Büyük olasılıkla Akdeniz olur" diye konuşmuştu.

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daha önce yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirmişti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacaktır” demişti.

Mavi Vatan, son dönemde Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki sınırlarını belirleyen bir kavram olarak kullanılıyor.