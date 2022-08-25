Gülşen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma: Şarkıcının hangi sözleri sosyal medyada yayıldı, tepkiler ne oldu?

Kaynak, İnstagram

25 Ağustos 2022, 13:28 +03 Güncelleme 50 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcılık, Gülşen'in İstanbul'da verdiği bir konser sırasında sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gülşen'in 30 Nisan'da verdiği bildirilen bir konser sırasında sahnedeyken bir kişi hakkında söylediği, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri dün akşam sosyal medyada yayılmıştı.

Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da #GülşenTuklansın diye etiket açılmıştı.

Gülşen'in ifadesi alınmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmesi bekleniyor. Gazetecilerin adliye önündeki bekleyişi sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de Gülşen hakkında, hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Tepkiler ne oldu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gülşen'i kınadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Gülşen'i "nefret suçu işlemekle" suçladı.

Çelik, "Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Gülşen'i kınadı, "İmam Hatip Okullarına ve mensuplarına hakaretin kabul edilemeyeceğini" söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Adaletiniz batsın

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Sanatçılardan tepkiler

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, Gülşen ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Rapçi Şanışer de "Gülşen’in söylemine hemen harekete geçen yargı, açık giyinenlerin sapık olduğunu - namaz kılmayanların öldürülmeyi hak ettiğini söyleyenlere karşı hiç harekete geçmiyor" dedi.