BM lideri Guterres, Pakistan’daki seli ‘dopingli muson yağmuruna’ benzetti

33 dakika önce

Simon Fraser | BBC News

Kaynak, Reuters

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, üçte biri sular altında kalan Pakistan’ın “dopingli bir muson yağmuruna” maruz kaldığını söyledi.

Guterres, salgından etkilenen on milyonlarca kişiye yardım etmek için 160 milyon dolarlık bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

Temmuz’dan bu yana Pakistan’daki seller nedeniyle 1.136 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda ev, köprü ve yol sular altında kalırken, ekinler de büyük zarar gördü.

Bu yılki muson yağmurlarının 2010’da, ülkedeki en ölümcül muson mevsimi olarak tarihe geçen yağmurlara benzediği açıklandı.

O dönem de seller nedeniyle 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Selin verdiği hasarın gerçek boyutu sular çekildikten sonra daha net anlaşılacak

Bir video mesaj yayımlayan Guterres, Güney Asya’yı bir “iklim krizi bölgesi” olarak niteledi ve burada yaşayan insanların iklim nedeniyle hayatını kaybetme ihtimalinin, diğer bölgelerdekilere kıyasla 15 kat fazla olduğunu ekledi:

“Gezegenimizin iklim değişikliği tarafından yok edilmesine doğru uyurgezer bir şekilde ilerlemeye son verelim.

“Bugün Pakistan’ın başına geldi. Yarın sırada sizin ülkeniz olabilir.”

Guterres, yardım kampanyalarının 5,2 milyon kişiye gıda, su, hijyen ürünleri, eğitim ve sağlık desteği sağlayacağını belirtti.

Yetkililer her yedi Pakistanlıdan birinin, yani 33 milyon civarı insanın sellerden etkilendiğini tahmin ediyor.

Belucistan Eyaleti’nin başkenti Ketta’dan öğrenci Sadia, ailesinin arabayla sekiz saat uzaklıktaki Jhal Magsi köyünde mahsur kalmasının ardından çaresiz hissettiğini söyledi.

BBC’nin Outside Source programına konuşan Magsi “Hiçbir ev güvenli değil şu anda. Hiçbir yardıma erişimleri olmadan açıkta kaldılar” dedi ve ekledi:

“Öncelikli ihtiyacımız çadır, baraka, temel gıda ve temiz su gibi acil yardım malzemeleri.”

Dün Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman “iklim kaynaklı dev bir insani felaket” olarak nitelemişti.

Pakistan küresel karbon salımının yüzde 1’inden daha azına yol açsa da, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine en açık 10 ülkeden biri olarak gösteriliyor.

Sele yol açan pek çok faktör olsa da, iklim değişikliği nedeniyle atmosferin ısınması aşırı yağış ihtimalini artırıyor.

Pakistan’da Planlama Bakanlığı, sel nedeniyle 10 milyar dolarlık zarar oluştuğunu tahmin ettiğini, çok sayıda kişinin ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağını söylüyor.

Pakistan selden önce de ekonomik kriz yaşıyordu.

Selin ülkedeki en verimli tarım topraklarını da vurması, bu yılki hasat beklentilerini düşürürken, tedarik zincirlerine zarar verdi ve fiyatların artmasına yol açıyor.

Lahor kentindeki bir pazarda alışveriş yaparken Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Zahida Bibi “Her şey o kadar pahalı hale geldi ki hiçbir şey alamıyoruz” dedi.

Ülkenin kuzeyinde yolların ve köprülerin yıkıldığı Svat Vadisi’nde on binlerce kişinin evlerini terk etmesi istenmişti.

Yetkililer helikopter desteğine rağmen bu bölgelerde mahsur kalanlara ulaşmakta zorlanıyor.

Pazar günü bölgede helikopterle alçaktan uçuş yaptıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Şahbaz Şerif, “Art arda köyler haritadan silinmiş. Milyonlarca ev yok olmuş” demişti.