ABD'ye 'grev kültürü' 2023'te nasıl yerleşti?

2023'te iş bırakma eylemini her tür sektörde gördük. Mayıs ayından itibaren, Amerika Yazarlar Birliği'ndeki (WGA) Hollywood senaristleri, geçici bir anlaşmaya varmadan önce 148 gün boyunca grev yaptı. Aktörler sendikası SAG-AFTRA da Temmuz ayında greve gitti ve grev halen sürüyor.

Ayrıca grevin ucundan dönüldüğü zamanlar da oldu. Temmuz ayında paket teslimat şirketi UPS, ABD tarihindeki tek işverenli en büyük iş durdurma eylemi olacak grevi on birinci saatte kıl payı önledi.

Grev çağı

Harvard Hukuk Fakültesi Çalışma ve Adil Ekonomi Merkezi'nin genel müdürü Sharon Block, "Bu kesinlikle emek açısından çok büyük bir an ve kariyerimde gördüğüm en aktif dönem" diyor.

Dayanışma artıyor

26 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden, Michigan'da grev yapan otomotiv işçilerine katıldı ve UAW başkanı Sean Fain ile görüştü. New York ve Hollywood'da bir dizi ünlü haftalarca WGA ile dayanışma içinde yürüdü.

New York'ta grev hattında yürüyen WGA üyesi Stephani De Luca, "Sendikamız, işçi ailelerinin ve grevimizde hiçbir kişisel çıkarı olmayan ancak mesajımızın yankı bulduğunu bize söyleyen kişilerin verdiği destekle güçlendi" diyor.

'Greve tekrar ne zaman çıkacağız?'

Güney California'da grevdeki otel işçilerini temsil eden Unite Here Local 11'in eş başkanı Kurt Peterson, "Sanırım işverenler bir ay kadar sonra bitkin ve eşyaları toparlamaya hazır olacağımızı umdular" diyor. "Ama bu doğru değil. İşçilerimiz her zamankinden daha güçlü. Grevde olmasalar bile her gün grev gözcülüğü yapıyorlar. Ve insanlardan en sık aldığım soru şu: “Greve tekrar ne zaman çıkacağız?”