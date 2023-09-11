Daniel Kasırgası Libya'yı vurdu, 'Binlerce kişi ölmüş olabilir'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fotoğraf Mısrata kentinde çekildi

11 Eylül 2023, 20:21 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, rotası üzerindeki Libya’da da büyük yıkıma neden oldu. Bir bölge yetkilisi Derna’da ölü sayısının iki binden fazla olduğunu, binlerce kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Akdeniz kıyısındaki kente yakın birçok bölgeye halen ulaşılamadığı aktarılıyor.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derna kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı bildiriliyor.

Reuters, bilançoya ilişkin açıklamayı yapan Bingazi yönetimine bağlı bölge yöneticisi Osama Hamad’in verilerinin doğrulatılamadığını duyuruyor.

Şu ana kadar cesedi bulunabilenlerin birkaç yüz civarında olduğu ifade ediliyor.

Hafta sonu yaşanan aşırı sel felaketi sonrası ülke yetkilileri acil durum ilan etmişti.

Ölenler arasında en az 7 ordu personeli de yer alıyor.

Bölge yetkilileri okulların ve işyerlerinin kapanması talimatını verdi.

Daniel fırtınası Doğu Akdeniz’deki Bingazi, El Merj ve Susa kentlerinde de etkili oldu.

Yetkililer bu alanı afet bölgesi ilan etti.

AFAD, bölgeye yardım göndermeyi planladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkeye 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, iki kurtarma aracı, dört bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği ifade edildi.

Fotoğraf altı yazısı, 5 Eylül'de Türkiye ve Yunanistan vuran kasırganın yolculuğu

Sosyal medyada araçlarının üzerinde mahsur kalan kişilerin ve suda sürüklenen bir erkeğin videosu paylaşılıyor.

Okul ve işyerlerinin yanı sıra dört büyük petrol limanı da kasırga nedeniyle kapatıldı.

2014’ten bu yana iki rakip kuvvet tarafından farklı bölgeleri idare edilen Libya’da Bingazi yönetimi ülkenin doğusunu kontrol altında tutuyor. Ancak uluslararası kabul edilen Trablus yönetimi de selden etkilenenlere yardım için harekete geçti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülke kurumlarını acil olarak görevlendirdiğini kaydetti.

İlk olarak Ege’de oluşan Daniel Kasırgası, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nin batısı ve Trakya’da etkili olmuştu.

5 Eylül’de Ege ve Trakya’da etkisi olan kasırgada Türkiye’de 8, Yunanistan’da 15, Bulgaristan’da da 4 kişi öldü.

Yunanistan’da afetin yaralarını sarma çalışmaları halen devam ediyor.