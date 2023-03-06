İtalyan yardım ekipleri, depremlerin ilk ayında yaşadıklarını anlattı: 'Halk bizi şımarttı'

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Roma

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 7 Şubat 2023'te İtalya'nın Pisa kentindeki üssünden Türkiye ve Suriye depremine yardım gönderildi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye destek gönderen ülkelerden İtalya’nın yardım ekipleri, depremlerin ardından geçen bir ayda yaşadıklarını anlattı.

Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Sivil Savunma Departmanı bugün bir video yayımlayarak, Antakya’da görev yapan İtalyan personelin ifadelerine yer verdi.

’Türkiye ve Suriye'deki deprem: Olaydan bir ay sonra ilk müdahale ekiplerinin ifadeleri’’ başlıklı videoda konuşan personelin ağzından duyulan sözlerin bir kısmı şöyle:

‘’Burada etrafımızda hiçbir şey yoktu, ana kampı ilk biz kurduk, ardından yavaş yavaş stadyum otoparkının etrafında bir çadır kent oluşmaya başladı.

‘’Yanımda götüreceğim şey, geldiğimizin ikinci günü enkazdan çıkardığımız gencin gözlerinin görüntüsü; artık dışarıda olduğunu, tehlikeden kurtulduğunu anlamasının sevinci belki de aklımda kalan en güzel görüntü.

‘’(Kurtardığımız) bir adam için yaşadığımız neşe, kucağında hayatını kaybeden kızı nedeniyle yarım kaldı.

‘’Yerel halkla iş birliği içindeydik, her zaman tırnak içinde şımartıldığımızı söyleyebiliriz.

‘’(Arka fonda görülen Türkiye bayrağından söz ederek) Bir meslektaşımızda İtalya bayrağı vardı ve bizim için çok kıymetli olan kişilerden biriyle takas yaptık. İstanbullu, Kemal isimli bir Türk genciydi, bizim için hem tercümanlık hem de kültürel aracılık yapıyordu.

‘’Burada fark ettim ki esasında yüzeysel şeylere fazla önem atfediyoruz, hayatında önemli olan her şeyi alıp götüren bir doğa olayı meydana geldiğinde geriye kalan tek şey insanlar arasındaki ilişki oluyor ve esas olan da bu.

Sahra hastanesi Türkiye’ye bağışlandı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sahra hastanesi 17 Şubat’ta Antakya’da faaliyete başlamıştı.

İtalya, 6 Şubat'taki depremlerden bir gün sonra Antakya’ya ilk arama-kurtarma ekibini yollamıştı. İtalya’nın kuzeyindeki Piemonte bölgesi tarafından sağlanan bir sahra hastanesi de 17 Şubat’ta Antakya’da faaliyete başlamıştı.

Geçen hafta sonunda İtalya ve Türkiye’den yetkililerin imzaladığı anlaşmayla bu sahra hastanesi Türkiye’ye bağışlandı.

İtalya tarafından yapılan açıklamaya göre sahra hastanesinde 4 yataklı yoğun bakım ünitesi, bir doğum ameliyathanesi, bir radyoloji ameliyathanesi ve analiz laboratuvarı bulunuyor.