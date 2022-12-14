Sınır Tanımayan Gazeteciler: 2022'de dünyada rekor sayıda gazeteci gözaltına alındı

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Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, bu yıl dünya genelinde 57 gazetecinin görevlerini yaparken öldürüldüğünü, 533 gazetecinin de gözaltına alındığını açıkladı. RSF'ye göre halen 65 medya temsilcisi "rehin", 49 gazeteci de kayıp.

Merkezi Paris’te bulunan kuruluş dün yayımladığı 2022 raporunda gazetecilik haklarında ciddi bir gerileme yaşandığını ve rekor sayıda gazetecinin gözaltına alındığını belirtti.

Kuruluşa göre 1 Aralık itibarıyla gözaltındaki gazeteci sayısı geçen yıla oranla yüzde 13,4 oranında arttı.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, 2022 raporunun yayımlanması dolayısıyla yaptığı açıklamada “Diktatörlükler ve otoriter yönetimler, hapishanelerine gazeteci doldurmada hızlandırılmış bir süreç işletiyorlar" dedi.

RSF'ye göre gözaltına alınan gazetecilerden sadece üçte biri mahkemelerde hüküm giyerken diğerleri yargılanmadan tutuluyor.

Kuruluşun verilerine göre Çin'de bu yıl 110 gazeteci gözaltına alındı. Çin'i 62 gazeteciyle Myanmar, 47 gazeteciyle İran, 39 gazeteciyle Vietnam ve 31 gazeteciyle Belarus izliyor.

Dünya genelinde gözaltındaki gazetecilerin yüzde 54'ü bu beş ülkede bulunuyor.

RSF'ye göre İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisince gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolarla birlikte İran'da gözaltına alınan gazetecilerin sayısı hızla arttı.

Protestoların başlamasından sonraki bir aylık süreçte toplam 34 gazetecinin daha gözaltına alınmasıyla İran dünyada en fazla gazetecinin hapiste bulunduğu üçüncü ülke oldu.

Hapisteki Nilufar Hamedi ve Elahe Mohammedi adlı gazeteciler de ölüm cezasıyla karşı karşıya.

Gözaltına alınan kadın gazetecilerin sayısı 5 yılda iki kat arttı

RSF, 2022'de gözaltına alınan kadın gazetecilerin sayısında rekor bir artış yaşandığını vurguladı.

Kuruluşa göre gözaltındaki kadın gazeteci sayısı 78. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 27,9'luk bir artışı temsil ediyor. Bu yıl gözaltına alınan erkek gazetecilerin oranındaki artış ise yüzde 11,2.

Gözaltına alınan gazeteciler arasında kadınların oranı yüzde 14,6. Beş yıl önce bu oran yüzde 7'nin altındaydı.

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Türkiye'de durum

Raporda Türkiye'yle ilgili sadece bir paragraf yer aldı ve Kürt gazetecilere yönelik gözaltılara dikkat çekildi.

Haziran'dan sonra, üç kadın gazeteci ve kadın medya çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. Bu gazetecilerden Jin News Yazı İşleri Müdürü Safiye Alağaş'ın tutukluluğuna dikkat çekildi.

Gazeteci cinayetleri

Rapora göre gazeteci cinayetlerinde Meksika başı çekiyor.

Bu yıl Meksika'da, 11, Haiti'de altı, Brezilya'da üç gazeteci öldürüldü.