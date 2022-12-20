Musk: Twitter politikalarıyla ilgili oylamalarda sadece mavi tikli hesaplar oy kullanacak

Yazan, Michael Race and Monica Miller

Unvan, BBC Ekonomi Muhabirleri

20 Aralık 2022, 18:58 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Elon Musk

Twitter kullanıcıların çoğunun CEO görevinden çekilmesi yönünde oy kullandığı oylamadan sonra Elon Musk, bundan sonra şirketin politikalarıyla ilgili yoklamalarda sadece mavi tikli kullanıcıların oy kullanabileceğini söyledi.

Musk, şirketin CEO'luğundan istifa edip etmeme konusunda bir oylama başlatmış ve katılan 17,5 milyon kullanıcının yüzde 57'si Musk'ın istifasını istemişti.

Dün sonuçlanan anketten bu yana Musk, doğrudan bu konuya ilişkin yorum yapmadı.

Fakat Twitter kurallarının değiştirileceğini ve bundan böyle sadece para vererek tikli hesap hakkı elde eden kullanıcıların şirket politikalarıyla ilgili oylamalara katılabileceklerini söyledi.

Bir kullanıcı, Elon Musk'ın yöneticiliği konusundaki oylamaya çok fazla bot hesabın katılmış göründüğünü söylemişti. Musk bu iddiayı ilginç bulduğunu da söyledi.

Milyarder iş insanı Elon Musk, şirketin CEO'luğundan istifa edip etmeme konusundaki oylamayı başlatırken sonucu kabul ederek gereğini yapacağını söylemişti.

Elon Musk daha önce Twitter'da yaptığı oylamaların sonuçlarına uymuştu.

Musk, CEO'luktan istifa etse bile Twitter'ın sahibi olmaya devam edecek.

Twitter'ın eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Bruce Daisley, olası değişikliği bir futbol takımının menajer değiştirmesine benzetti.

"Yönetim kurulu başkanı değişmez ve Elon Musk her zaman geriden rolünü sürdürür" diye konuştu.

Musk'ın oylamalarda kural değişikliği konusundaki yorumu ise Twitter'da mavi tikli bir kullanıcının önerisiyle gündeme geldi.

"Şirket politikasıyla ilgili oylamalarda sadece mavi tikli aboneler oy kullanmalı. Bizim bu oyunda kaybedeceğimiz şeyler var" şeklindeki kullanıcı yorumu üzerine Elon musk "Doğru bir nokta. Twitter bu değişikliği yapacak" cevabını verdi.

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Mavi tikli kullanıcıların oy hakkı konusunu bir kullanıcı gündeme getirdi

Twitter'ın, para karşılığında mavi tikli-onaylı hesap satışı geçen hafta ikinci kez yürürlüğe girdi.

Mavi tik ayda 8 dolara ya da Apple cihazlarından Twitter'a girenler için ayda 11 dolara maloluyor.

Musk öncesi mavi tik Twitter tarafından ücretsiz olarak, çok takipçili hesaplara, bir tür gerçek hesap onayı olarak veriliyordu.

Aynı zamanda elektrikli otomobil Tesla ve uzay roketleri yapan Space X şirketlerinin de sahibi olan Elon Musk, Ekim ayında 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldığından beri, yaptığı değişikliklerle geniş bir kesimden eleştirilere hedef oluyor.

Şirket çalışanlarının yaklaşır yarısını işten çıkararak işe başlayan Musk, özellikle içerik denetimine yaklaşımı bakımından eleştirildi. İnsan hakları grupları Musk'ı attığı adımlarla nefret söylemi ve yanlış bilgi içeriği tehlikesini artırmakla suçluyorlar.

Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, şirketi, Twitter ile ilgili haber yapan bazı gazetecilerin hesaplarını kapattığı için kınadı.

Musk'ın Twitter ile ilgili faaliyetleri bir yandan da elektrikli otomobil şirketi Tesla'yı ihmal ettiği suçlamalarına sebep oldu. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 60 değer kaybetti ve buna Twitter saplantısı yüzünden Musk'ın sebep olduğunu söyleyenler var.

Geçen hafta Tesla'nın üçüncü en büyük hisse sahibi birey olan Leo KoGuan Musk'ı Tesla CEO'luğundan istifa etmeye çağırdı.