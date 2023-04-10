Dalay Lama, dilini yalamasını istediği çocuk ve ailesinden özür diledi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 87 yaşındaki Dalay Lama

43 dakika önce

Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, küçük bir çocuktan dilini yalamasını istediği görüntülerin büyük tepki toplaması sonrası özür açıklaması yaptı.

Dalay Lama’nın ofisinden yapılan açıklamada, çocuktan ve ailesinden özür dilendiği belirtildi.

Görüntülerin 28 Şubat’ta Dharamsala’daki tapınakta çekildiği düşünülüyor.

87 yaşındaki Dalay Lama, aynı videoda, çocuğu dudağından öperken de görülüyor.

Lama’nın ofisinden yapılan açıklamada, ruhani liderin karşılaştığı kişilere sıkça “masum bir şekilde, oyun amaçlı takıldığı” savunuldu.

Ancak Dalay Lama’nın bu olaydan “pişmanlık” duyduğu da kaydedildi.

Büyük tepki çeken görüntülerin bir eğitim programının mezuniyet töreninde kaydedildi.

120 öğrencinin mezun olduğu etkilikte, çocuk Lama’ya sarılmak istediğini söylüyor. Ruhani lider bunun üzerine yanağını gösteriyor ve “ilk buraya” diyor. Çocuk Dalay Lama’yı öpüyor ve sarılıyor.

Ardından çocuğun ellerini tutan Lama, dudaklarını uzatıyor ve “Buraya da bir tane” diyor ve çocuğu dudaklarından öpüyor.

87 yaşındaki adam, daha sonra dilini çıkarıyor ve “şimdi dilimi yala” diyor. Bu sırada bazı kişilerin güldüğü duyuluyor ancak çocuk dilini biraz dışarı çıkardıktan sonra geri çekiyor.

Tibet’te selamlaşma yöntemlerinden biri de dili dışarı çıkarmak.

Dalay Lama, 1959’da Tibet’ten kaçtığından bu yana Hindistan’da sürgünde yaşıyor.