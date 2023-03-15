Arjantin'de enflasyon yüzde 100'ü aştı

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Arjantin'de enflasyon, 1990'ların başındaki hiperenflasyon döneminden bu yana ilk kez yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Arjantin ulusal istatistik dairesinin verilerine göre Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 102.5 oldu.

Hükümet enflasyonla mücadelesinde gıda ve bazı diğer ürünlerin fiyatlarına üst limit getirmişti.

Ancak aylık bazda en fazla yükseliş, yüzde 9,8 ile yiyecek ve içecek grubunda oldu.

Arjantin medyası et fiyatlarının Ocak'tan Şubat'a kadar yüzde 20 arttığını duyurdu.

Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklığın hayvancılığı etkilemesi nedeniyle et fiyatlarının da yükseldiği belirtiliyor.

Enflasyon 90'lardan bu yana ilk kez "sembolik sınır" olan yüzde 100'ü aşmış olsa da, ülke uzun süredir yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

Ülkede nüfusun yaklaşık üçte biri açlık sınırında yaşıyor.

Eylül ayında yüksek enflasyonu protesto eden halk sokaklara çıkmıştı.

Geçen ay da enflasyon yüzünden 2 bin pesoluk banknotun tedavüle sokulacağı açıklanmıştı.

Geçen yazsa dört hafta içinde üç ekonomi başkanı değişti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in, yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner ile ekonomi politikaları konusunda fikir ayrılıkları yaşadığı da aktarılıyor.

Ülkedeki faiz oranı da yüzde 75.

Aralık ayında Uluslararası Para Fonu (IMF) Arjantin için 6 milyar dolarlık yeni bir kurtarma paketi onaylamıştı. Ülkeye verilecek toplam borcun 44 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Arjantin'in mevcut para birimi olan peso 1992'de piyasaya sürüldüğünde, değeri bir ABD dolarına sabitlenmişti.

Ancak 2001 ve 2002 yıllarında yaşanan ekonomik krizin ardından bu sabit kur sisteminden vazgeçildi.

O günden bu yana peso sürekli değer kaybetti.