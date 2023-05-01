Deprem bölgesinde seçmenlerin tercihleri değişti mi?
6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti.
14 Mayıs 2023’te ise Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ve Hatay’da yaptığı konuşmalarda “helallik” istemiş, “Böylesi bir felakette kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değil” demişti.
Peki bu söylem depremzede vatandaşlarda nasıl karşılık buldu; seçmen tercihlerini etkiledi mi?
BBC Türkçe ekibi, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te depremzedelerle konuştu.
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