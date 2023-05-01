Deprem bölgesinde seçmenlerin tercihleri değişti mi?

17 dakika önce

14 Mayıs 2023’te ise Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ve Hatay’da yaptığı konuşmalarda “helallik” istemiş, “Böylesi bir felakette kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değil” demişti.