Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturması: 47 ceset bulundu

bir saat önce

Kenya'da müritlerini, açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle kandırdığı bildirilen tarikat lideri Paul Makenzie Nthenge ile ilgili soruşturma sürüyor. Polis, sahil kasabası Malindi yakınlarında tarikat üyesi 47 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Shakahola Ormanı’nda cesedi bulunanlar arasında çok sayıda çocuk var.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ölümler için "katliam" dedi.

"Suç mahalli" ilan edilen 800 dönümlük ormana giriş ve çıkış yasaklandı.

Ormanda kazılar sürerken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Uluslararası İyi Haber Kilisesi'nin 15 üyesi geçen hafta ormanda kurtarılmış, bu kişilerin de açlıktan ölmek üzere oldukları açıklanmıştı.