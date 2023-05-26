Hollanda’da sığınma merkezlerinde 1 yılda 360 refakatsiz çocuk kayboldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sığınmacı çocuklarla ilgili yapılan eylemde bir protestocu, "Uzağa bakma, onların oyun oynaa hakları için mücadele et" yazılı bir döviz taşıyor

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



48 dakika önce

Hollanda’da geçen yıldan bu yana refakatsiz 360 sığınmacı çocuğun sığınma merkezlerinden kaybolduğu belirlendi.

Çocuk sığınmacıların bir kısmı Avrupa’daki yakınlarının yanına giderken, diğerleri ise fuhuş mafyası veya suç örgütlerinin ağına düşüyor.

Hollanda’da yayımlanan AD gazetesinin, göçmen çocukların Avrupa'da kaybolmasını araştıran sınır ötesi bir gazetecilik projesi Lost in Europa ve Argos gazeteci topluluğu ile birlikte yaptığı araştırmaya göre, geçen yıl 4 bin 449 refakatsiz sığınmacı çocuk Hollanda'ya sığınma başvurusu yaptı.

Geçen yıl Ocak ayından bu yana, reşit olmayan çocukların 360’ı ise sığınma merkezlerinden kayboldu.

En çok kayıp çocuk vakası, ilk kabul yeri olan Ter Apel sığınma merkezinde yaşandı. 237 çocuk bu merkezden haber vermeden ayrıldı.

Hollanda’ya gelen sığınmacılar önce Ter Apel’a başvuruyor, daha sonra buradan diğer sığınma merkezlerine gönderiliyor.

Araştırmaya göre, sığınmacı çocukların akıbeti hakkında çok fazla belirsizlik var.

Bu çocukların bazıları Avrupa'nın diğer yerlerindeki akrabalarının yanına gitmeyi tercih ediyor.

İnsan Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Uzmanlık Merkezi raporlarına göre, çocukların geri kalanı ise, suç örgütleri ya da fuhuş mafyasının eline düşüyor.

Lost in Europe'un elindeki raporlara göre, sığınma merkezi civarında yaşayan köylüler, geçmişte, “siyah tenli kız ve erkek çocukların düzenli olarak hem Alman hem de Hollandalı yaşlı erkekler tarafından sığınma merkezinin hemen dışında alındığını” bildirdi.

Hollanda Çocuk Ombudsmanı Margrite Kalverboer, Ter Apel sığınma merkezinde çocukların çok fazla ihmal edildiğini açıklamıştı.

Ombudsmana göre, reşit olmayan sığınmacılar, sığınma merkezinde "zihinsel olarak ihmal ediliyor."

Araştırma, kayıp sığınmacı sorununun sadece Hollanda ile sınırlı olmadığını da ortaya koyuyor.

Avrupa'da en az 18 bin refakatsiz sığınmacı çocuk kayboldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Utrecht'te, Yunanistan'daki Moria Mülteci Kampı'nın tahliyesi için yapılan protestoda bir kadın, üzerinde "Sınırları açın, hayatları kurtarın, faşizmle mücadele edin" yazılı bir döviz taşıyor

Avrupa’daki sığınmacı kabul merkezlerinde 2018-2021 arasında, en az 18 bin refakatsiz sığınmacı çocuk kayboldu.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre de, geçen yıl Temmuz ayında, Avrupa genelinde 2 bin çocuk sığınmacı ortadan kayboldu.

İngiltere’de son 1,5 yılda Brighton’da reşit olmayan refakatsiz sığınmacıların barındırıldığı bir otelden 136 refakatsiz çocuk kayboldu.

İngiltere’de yayımlanan The Observer gazetesine konuşan bu merkezin çalışanları gençlerin sokakta kaçırılıp arabalara bindirildiğini anlattı.

İngiliz polisi, çocukların uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığını da saptadı.