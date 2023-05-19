ABD: 8 yaşındaki çocuk Sınır Koruma Kurumu'nun gözetimindeyken öldü

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ABD’de Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun (CBP) gözetiminde bulunan sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun, hastalandıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

CBP’den yapılan açıklamada, kız hastalandığı sırada ve ailesiyle birlikte Harlingen, Teksas’taki bir tesiste tutulduğu kaydedildi.

Ancak kurum hastaneye kaldırılan kız çocuğunun burada öldüğünü açıkladı.

CBP, olayın araştırıldığını ve İç Güvenlik Bakanlığına haber verildiğini belirtti.

Sınırdaki McAllen kasabasında bulunan Honduras Konsolosu Jose Leonardo Navas, çocuğun Panama doğumlu Anadith Tana Reyes Alvarez olduğunu belirtti.

Navas, çocuğun annesi, babası ve Honduraslı ile iki büyük kardeşiyle ABD’ye gittiğini ve kalp sorunlarıyla dünyaya geldiğini aktardı. Babasının, kız çocuğunun Panama’da üç yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini söylediği belirtildi.

Çocuğun ölümünün CBP’nin gözetimindekiler arasında birkaç yıldır ilk can kaybı olduğu belirtiliyor.

Ancak, Latin Amerikalı bir çocuk ABD yönetimi gözetimindeyken geçen hafta ölmüştü.

Anne ve baba olmadan ABD’ye giden 17 yaşındaki Honduraslı bir genç geçen hafta hayatını kaybetti.

Hükümetin açıklamasında, çocuğun hastalığı ve ölümüyle ilgili başka bir ayrıntı verilmedi ve detayların daha sonra aktarılacağı belirtildi.

Ölüm, Covid 19 pandemisi sırasında çıkarılan ve ABD’ye ülke sınırlarını yasadışı bir şekilde geçenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören 42. maddenin süresinin dolmasından kısa süre sonra gerçekleşti.