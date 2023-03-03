Mısırlı yetkililer, Büyük Giza Piramidi'nin içerisinde gizli bir koridor keşfetti

Yazan, David Gritten

Unvan, BBC News

bir saat önce

Kaynak, EPA

Mısır’da yetkililer, Gize şehrindeki Büyük Giza Piramidi'nin ana girişinin üzerinde gizli bir koridor keşfettiklerini duyurdu.

Dokuz metre uzunluğunda ve 2,1 metre genişliğindeki koridor, endoskopik kameralarla görüntülendi.

Yetkililer koridorun, piramidin henüz keşfedilmemiş başka bir odaya çıkabileceğini ya da piramidin girişine olan basıncı hafifletmek için inşa edilmiş olabileceğini söyledi.

Koridor, ilk olarak 2016 yılında müografi adı verilen bir görüntüleme tekniği kullanılarak tespit edildi.

ScanPyramids Projesi’nde görevli bilim insanlarından oluşan bir ekip, taşların kısmen emebildiği bir tür kozmik ışın olan müon parçacıklarının piramidin içine nasıl nüfuz ettiğini analiz ederek, içerideki yoğunluk değişiklilerini gözlemledi.

Taşın özelliğini bozmayan bu teknikle, Büyük Piramit'in kuzey yüzünün arkasında ve ana girişin yaklaşık 7 metre yukarısında, taş bir şerit yapının olduğu bir bölgede boş bir alan tespit edildi.

Keşifte 6 mm. genişliğindeki endoskop bir kamera kullanıldı. Öncesinde radar ve ultrasonla başka testler de yapıldı.

Elde edilen kamera görüntüleri Perşembe günü piramidin yanında düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülere göre koridor, kabaca yontulmuş taş bloklardan yapılmış duvarlar ve kubbeli taş tavana sahipti.

Mısır Antik Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Başkanı Mustafa Veziri, koridorun altında ya da sonunda ne olduğunu bulmak için tarama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kaynak, EPA

146 metre yüksekliğinde Büyük Piramit, dördüncü hanedan döneminde MÖ 2609'dan MÖ 2584'e kadar hüküm süren firavun Khufu ya da Keops tarafından Gize platosunun üzerine inşa edildi.

Dünyanın en büyük ve en eski yapılarından biri olmasına karşın, piramidin nasıl inşa edildiğine dair hala ortak bir fikir bulunmuyor.