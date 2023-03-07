Suriye: İsrail'in hava saldırıları sonrası Halep Havaalanı hizmet dışı kaldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Halep Havalimanı

7 Mart 2023, 12:33 +03 Güncelleme 54 dakika önce

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet güçlerinin kontrolünde Halep Havalimanı'nın, İsrail'in gece boyunca devam eden hava saldırılarının piste zarar vermesinin ardından hizmet dışı kaldığını açıkladı. Hava saldırılarında can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Saldırıların ardından bölgeden yükselen alev ve dumanların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail ordusu henüz hava saldırılarıyla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail, 2011'den bu yana Suriye ordusunu ve müttefiklerini (İran ve Hizbullah) hedef alan hava saldırıları düzenliyor.

Yıllardır süren iç savaşın etkileriyle mücadele eden Halep, 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran 7,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı.

Depremin ardından bazı ülkeler Halep Havaalanı'na insani yardım göndermeye başlamıştı.

İsrail'in saldırılarının ardından bugün bölgeye yardım taşıyan uçaklar, Şam ve Lazkiye havaalanlarına yönlendirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, İsrail'in 19 Şubat'ta da düzenlediği ve başkent Şam'daki bazı yerleşim bölgelerini hedef alan hava saldırılarında en az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Suriye ordusu da 2 Ocak'ta, İsrail birliklerinin Şam Havaalanı'na füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.