Yunanistan’da iki tren çarpıştı: En az 26 kişi hayatını kaybetti

Kaynak, Reuters

1 Mart 2023, 05:18 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Yunanistan’ın Larisa kentinde Salı akşamı iki tren çarpıştı, en az 26 kişi hayatını kaybetti ve 85 kişi de yaralandı.

Trenlerden birinin yolcu, diğerinin de yük treni olduğu aktarılıyor.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yolcuları kurtarırken trende çıkan bir yangınla da mücadele etti.

Kaynak, Reuters

Yerel basının paylaştığı görüntülerde trenlerden birinden kara dumanların yükseldiği görülüyor.

İtfaiye yetkilileri bölgeye 17 aracın gönderildiğini açıkladı.

Trenlerin neden çarpıştığı henüz tespit edilemedi.

Yolcu treni Selanik’ten Larisa’ya doğru gidiyordu.