Türkiye, Suudi Arabistan'a Taarruzi İnsansız Hava Aracı satacak

Kaynak, DHA

18 Temmuz 2023, 13:46 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde iki ülke arasında enerji, doğrudan yatırım, savunma sanayi ve iletişim alanlarında beş anlaşmaya imza atıldı.

Anlaşmaların en dikkat çekici olanlarından biri Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında imzalanan savunma sanayi anlaşmasıydı.

Baykar’dan bugün yapılan açıklamada, şirket ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandığı ifade edildi.

Bayraktar Akıncı TİHA’ların, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Baykar tarafından “eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacağı” ve “iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirileceği” vurgulandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar imzalanan ihracat sözleşmesiyle ilgili olarak, "İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız haber ajansı AFP de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili haberinde Suudi Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında imzalanan anlaşmayı ön plana çekti.

Haberde Baykar’ın ürettiği İHA’ların Azerbaycan, Libya ve Ukrayna’da kullanıldığının altı çizildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman’ın “Krallığın silahlı kuvvetlerinin gücünü arttırmak, savunma ve üretim yeteneklerini geliştirmek amacıyla İHA satın alınacağı” yönündeki açıklamasına da yer verilirken hangi tip İHA’ların satın alınacağı ya da varılan anlaşmanın mahiyeti konusunda bir ayrıntı verilmediğine işaret edildi.

Geçen ay da Kuveyt Bayraktar TB2 alımı için 370 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetlerin Cidde’de vardıkları anlaşmalarla ilgili haber Arapça yayımlanan Asharq al-Awsat gazetesinde, “Erdoğan yatırım ve istikrar turuna Suudi Arabistan’la başlıyor” manşetiyle verildi.

Erdoğan’ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de kapsayan üç günlük Körfez turununun önceliğinin yatırım ve ticaret alanlarında iş birliği olduğu ifade edildi.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Heyetler arası görüşmelerin ardından Veliaht Prens Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oteline bıraktı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ayrıca şu anlaşmalar da imzalandı:

Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

Savunma Alanında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı,

Enerji Alanında Mutabakat Zaptı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, 2018’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesinin ardından gerilmişti.

İlişkilerde yumuşamanın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan 2022’de Suudi Arabistan’ı ilk kez ziyaret etmiş, Haziran 2022’de de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Türkiye’ye ziyarette bulunmuştu.