Afganistan'da Taliban kadınlara üniversite eğitimini yasakladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kabil Üniversitesi

20 Aralık 2022, 21:10 +03 Güncelleme 44 dakika önce

Afganistan'da Taliban Yüksek Eğitim Bakanı, yazılı bir açıklamayla kadınların üniversiteye gitmesini yasakladı.

Bakan yasağın "bir sonraki bildiriye" kadar geçerli olacağını belirtti.

Yasağın hemen uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Bu kararla birlikte kadınlara ülkede resmi eğitim neredeyse tamamen yasaklanmış oluyor.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirdiği Ağustos 2021'den bu yana birçok lise de kapılarını kız öğrencilere kapatmıştı.

Henüz üç ay önce binlerce kadın öğrenci, üniversite sınavına girmişti.

Ancak okuyabilecekleri bölümler ciddi şekilde sınırlandırılmıştı.

Veterinerlik, mühendislik, ekonomi, tarım ve gazetecilik kadınlara yasak olan bölümlerdi.

Ayrıca üniversitelerde kadın ve erkek öğrencilerin bulunduğu alanlar katı kurallarla ayrılıyor, kadın öğrencilere sadece kadın öğretmenler ders verebiliyordu.

“Geleceğimle aramdaki tek köprüyü yok ettiler”

Bu son yasağın ardından BBC’ye konuşan bir kadın üniversite öğrencisi, Taliban’ın kadınların gücünden korktuğunu belirterek, “Geleceğimle aramdaki tek köprüyü yok ettiler” dedi.

Kasım ayında Taliban kadınların Kabil'deki parklara girişini yasaklamıştı.

Taliban yönetime geldiğinden beri kadınların elinden sahip oldukları hak ve özgürlükleri tek tek alıyor.

Aynı zamanda dış yatırıma bağımlı olan Afgan ekonomisinin büyük bir darbe almasından ötürü eğitim sektörü de zorlanmakta.

Çoğu eğitimci aylardır maaş alamıyor.