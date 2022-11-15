Rus füzesinin Polonya’ya düştüğü iddialarının ardından Polonya ve Macaristan’da olağanüstü güvenlik toplantıları

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak olağanüstü toplantıya giderken

15 Kasım 2022, 22:49 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Rusya’nın bugün Ukrayna’ya düzenlediği yoğun roket saldırıları sırasında iki roketin Polonya sınırını geçerek iki kişiyi öldürdüğü iddiaları üzerine Polonya ve Macaristan’da olağanüstü güvenlik toplantıları düzenleniyor.

İddialar hakkında BBC’ye konuşan Polonya Başbakanlığı’ndan bir kaynak “Ortalıkta bir bilgi kaosu var, hiçbir şeyi doğrulamamız veya yalanlamamız mümkün değil” dedi.

Rus ajansı TASS'a göre R﻿usya Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları reddetti, bunun bölgedeki gerginliği artırmak isteyen Batı ülkeleri tarafından ortaya atıldığını, Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında hiçbir bölgeyi hedef almadığını savundu.

İddialar ilk olarak Polonya basınında yer aldı.

Reuters’ın aktardığına göre Polonya’daki itfaiye yetkilileri de, sınır bölgesindeki yerleşim yeri olan Przewodów’da bir patlama sonucu iki kişinin öldüğünü aktardı fakat patlamanın nedeni bildirilmedi.

Bu haberlerin ardından Associated Press, adını açıklamak istemeyen üst düzey bir ABD istihbarat görevlisine dayandırdığı haberinde iki roketin sınırı geçerek Polonya’ya düştüğünü yazdı.

Bununla birlikte haber tüm dünya tarafından yakın olarak takip edilmeye başlandı.

AB üyesi Polonya'nın aynı zamanda bir NATO üyesi olması nedeniyle, Rusya’nın buraya yapacağı bir saldırı, NATO’nun 5. maddesini tetikleme ihtimali taşıyor.

Öte yandan doğrulansa bile, roketlerin yanlışlıkla bölgeye düştüğü veya Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vurulduktan sonra düştükleri anlaşılırsa bu, NATO topraklarına düzenlenmiş bir saldırı olarak nitelenmeyebilir.

Henüz doğrulanmamış bu iddiaların ardından ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri General Patrick S. Ryder “Basındaki haberleri takip ediyoruz. Elimizde bu haberleri doğrulayabileceğimiz bir bilgi yok fakat bunları ciddiye alıp inceliyoruz. Bir bilgi edinince bunu sizinle de paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Reuters, M﻿acaristan'daki olağanüstü güvenlik toplantısı öncesinde Macar Savunma Bakanlığı ile NATO Genel Sekreterliği'nin iletişime geçtiğini de aktardı.

R﻿usya basınında yer alan haberlerde ise Polonya'ya düşenin bir Ukrayna füzesi olduğu öne sürüldü.

Eski Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Üzümcü süreci anlattı

Ahmet Üzümcü, yaşananlara dair bir sonuca varmak için erken olduğunu söyledi.

“Bir Rus füzesi olup olmadığını bilmiyoruz, bu konuda detaylı bir araştırma yapılması lazım. İki kişinin ölmesi çok üzücü” diyen Üzümcü, NATO ve Polonya’nın bu konudaki soruşturmasının nasıl ilerleyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Polonyalı yetkililer olay hakkında detaylı bir soruşturma yürütüyordur. NATO da bilgileri onlardan alacaktır.

“Hazırladıkları rapor NATO ile paylaşıldıktan sonra muhtemelen yarın NATO daimi temsilcileri toplanacaktır muhtemelen.”

Ukrayna’da savaş başladığından beri bir NATO üyesine böylesine bir saldırının ilk defa gerçekleştirildiğini ve tüm tarafların çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Üzümcü, Polonya’nın NATO’nun 4. maddesini de kullanabileceğini ekledi.

Bu maddeye göre NATO üyelerinden herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm tarafları danışma toplantısına çağırabiliyor.

“NATO’nun Rusya ile doğrudan iletişimde olduğu konusunda şüphelerim var” diyen Üzümcü, iletişimin muhtemelen ABD ve Rusya yetkilileri üzerinden yürüyeceğini, dün Ankara’da olduğu gibi iki ülkeden temsilcilerin görüştüğünü söyledi ve ekledi:

“Herson’dan çekilmek Rusya liderliği için küçük düşürücüydü. Bugünkü bombardıman da buna yönelik bir saldırıydı muhtemelen.

“Herson’dan çekilmeye zorladıkları için Ukrayna’yı cezalandırmak istediler.

“Ukrayna bugün bir işgal ülkesine karşı bağımsızlık savaşı veriyor ama Batı da Ukrayna’nın Rusya toprağına saldırmamasını istiyor. Aynı şekilde Rusya da Batı ülkelerine saldırmamalı.

“Rusya’nın bir NATO ülkesine saldırmaktan bir çıkarı olmadığı kesin. Fakat bu bir kazaysa da açıklamaları gerekiyor.”

BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams: Rusya’nın Polonya çiftliklerini hedef almakta hiçbir çıkarı yok

Polonya hükümeti Ukrayna sınırında olanlar hakkında hâlâ resmi bir açıklama yapmadı.

Fakat sosyal medyada dolaşan fotoğraflar bir kraterin yanında, yan dönmüş bir traktör olduğunu gösteriyor.

Bir diğer fotoğrafta ise bir roket parçası yer alıyor.

Ortada birden fazla ihtimal var.

Rusya’nın Polonya çiftliklerini hedef almaktan elde edeceği hiçbir çıkar yok. Bu yüzden, doğrulanırsa bu roketler, bir hata sonucu Polonya’ya düşmüş olabilir.

Bugün Rusya’nın Ukrayna’ya çok sayıda roketle saldırdığını ve Ukrayna hava savunma sistemlerinin bunların büyük bir kısmını yok ettiğini göz önünde bulundurunca, bu roketler Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vurulduktan sonra da Polonya’ya düşmüş olabilir.

Eski ABD NATO Büyükelçisi Kurt Volker de bunun büyük ihtimalle bir kaza olduğunu ve NATO’nun Rusya’dan bir açıklama talep etmesi gerektiğini düşünüyor.