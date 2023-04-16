YSK geçici aday listesini yayımladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimine ilişkin geçici aday listesini yayımladı.
Buna göre seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak.
YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime ilişkin geçici aday listesi YSK'nın internet sitesinden yayımladı.
Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, Adalet ve Kalkınma Partisi 87, Anavatan Partisi 63, Büyük Birlik Partisi 87, Cumhuriyet Halk Partisi 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, Milliyetçi Hareket Partisi 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 55, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.
Listelere 19 Nisan'a kadar itirazlar değerlendirilecek.
Haberin sonu
19 Nisan'da kesin aday listesi yayımlanacak.