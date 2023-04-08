Belçika’da Paskalya tavşanı çikolatalarının içinde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Polis, 6 Nisan'daki operasyon sırasında çikolataların içinde uyuşturucu olduğunu tespit etti

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Lahey

8 Nisan 2023, 14:14 +03 Güncelleme 36 dakika önce

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Zaventem Havalimanı’nda, ekstazi hapının hammaddesi olan MDMA’dan yapılmış Paskalya tavşanı şeklinde çikolatalara el kondu.

Hong Kong’a gönderilen çikolataların her 1 kilosundan, yaklaşık 6 bin adet uyuşturucu hap üretildiği belirtildi.

Belçika makamlarına göre uyuşturucu kaçakçıları, Hıristiyanların Paskalya Bayramı’nı fırsata çevirmeye yeltendi.

Avrupa’nın önde gelen çikolata üreticilerinden Belçika’da, Paskalya Bayramı nedeniyle en çok satılan ürünlerden biri olan Paskalya tavşanı şeklindeki çikolatalar, uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldı.

Belçika’dan Hong Kong’a gönderilen Paskalya tavşanı şeklindeki çikolatalar, Brüksel’deki Zaventem Havalimanı’ndaki gümrük görevlilerinin dikkatini çekti.

Normalden daha büyük olan, bir ya da iki kilo ağırlığındaki çikolata tavşanları inceleyen görevliler, bunların ekstazi hapının hammaddesi olan MDMA’dan yapıldığını saptadı.

Gümrük görevlilerinin Belçika medyasına yaptığı açıklamaya göre her bir kiloluk ekstazi içeren çikolataların piyasa değeri 30 bin euro.

Kırsaldaki barakalarda üretiliyor

Daha önce çizgi film karakteri Peppa Pig kutusu içinde uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Gümrük görevlileri, bu nedenle Paskalya tavşanı çikolatalarının dikkati çektiğini söyledi.

Belçika, çikolata üretiminin yanı sıra son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığının da merkezi haline geldi.

Güvenlik güçlerinin verilerine göre Anvers (Antwerp) Limanı, Rotterdam Limanı’nı geçerek Latin Amerika'dan gelen kokain için en önemli varış noktası haline geldi.

Belçika, ekstazi başta olmak üzere sentetik uyuşturucuların ticareti konusunda da ön plana çıkıyor.