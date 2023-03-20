Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: "Aktif siyaseti düşünmüyorum"

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bir saat önce

AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görüşme sonrası aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

Şimşek görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini, "kendi alanına giren konularda katkı vermeye hazır olduğu" mesajını paylaştı.

Reuters haber ajansı geçen hafta, Erdoğan’ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını haberleştirmişti.

Ajansa konuşan, AKP'nin taslak seçim beyannamesine hakim dört yetkili, partinin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını aktarmıştı.

Bu akşam gerçekleşen görüşmeye ilişkin AKP’den gelen açıklamada ise Şimşek’e bir teklif yapılıp yapılmadığına değinilmedi.

Görüşme sonrasında konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, “Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek” açıklaması yaptı.

Çelik, aktif siyaseti düşünmesi halinde, partisinin bütün mekanizmalarının Şimşek’e açık olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından konuşan ve Şimşek’in geçmişte AKP hükümetlerinde görev aldığını anımsatan Çelik, aktif siyasetten ayrıldıktan sonra da görüştüklerini ifade etti.

Çelik şöyle devam etti:

“Sizler şunu merak ediyorsunuz; aday olacak mı diye. Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Aktif siyaseti düşünmüyor.

“Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkıyı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti.

“Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti, hükümet, ekonomi politikalarına destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, destek vermeye hazırım' demiştir arkadaş.”

Seçim süreci olduğu için bu tür görüşmelerle ilgili “olağanüstü bir hava” oluşturulduğunu savunan Çelik, “Kendisi aktif siyaseti arzu ederse, partimizin bütün mekanizmaları açıktır” dedi.

Şimşek nasıl ayrılmıştı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak arasındaki devir teslim...

24 haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olmayan Şimşek, bir önceki hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu göreve damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ardından da Yeni Ekonomi Modeli olarak adlandırılan dönem başladı.

Albayrak'ın istifası sonrasında yerine getirilen Lütfü Elvan'ın da istifası sonrası göreve getirilen Nureddin Nebati halen bu görevi sürdürüyor.