Putin: Gaz tedariğinde en güvenilir güzergah olan Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

13 Ekim 2022, 14:08 +03 Güncelleme 34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi çerçevesinde yapılan ikili görüşme öncesi Putin Erdoğan'a, ''(Akkuyu) Nükleer Santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedariğinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" dedi.

"TürkAkımı'nı patlatmayı planlıyorlardı, biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariği tam akışla devam ediyor" diye konuşan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal gaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir.''

Rusya Devlet Başkanı Putin dün yaptığı açıklamada da Avrupa’ya yönelik en büyük gaz aktarım merkezini Türkiye’de kurabileceklerini söylemişti.

Bugüne kadar Avrupa’ya gaz aktarımında kullanılan Kuzey Akım 1 Boru Hattı'nın devre dışı kaldığını hatırlatan Putin, bunun yerine Avrupa’ya Türkiye üzerinden gaz aktarabileceklerini belirtmişti.

Astana’daki görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Akkuyu Nükleer Santrali’nin birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılmasının dünyada farklı bir ses getireceğini ifade etti.

Erdoğan, ''Sinop ile ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz'' diye konuştu.

Putin-Erdoğan görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve tahıl koridorunun genişletilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Masada Türkiye'nin Rusya ile Batılı ülkeler arasında arabuluculuk yapması teklifinin de olacağı tahmin ediliyor.

Putin'in dış politika danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin yaptığı arabuluculuk tekliflerine işaret ederek "Erdoğan görüşmede muhtemelen resmi bir şeyler önerecek" demişti.