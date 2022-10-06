Dünya Sağlık Örgütü, 66 çocuğun ölümünün ardından bazı öksürük şuruplarına karşı uyardı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus, Çarşamba günü Cenevre'de konuyla ilgili konuşma yaptı.

6 Ekim 2022, 15:23 +03 Güncelleme 7 dakika önce

D﻿ünya Sağlık Örgütü (WHO) Gambiya'da 66 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından olayla bağlantılı olabileceğini belirttiği dört öksürük şurubuna karşı uyardı.

WHO şurupların akut böbrek hastalığıyla ve Gambiya'daki 66 çocuğun ölümüyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

Söz konusu Promethazine, Kofexmalin Baby, Makoff Baby ve Magrip N ilaçlarının üreticisi Hindistan merkezli Maiden Pharmaceuticals şirketi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İnternet sitesinden duyuru yapan WHO, ilaçların Gambiya’da tespit edildiğini ancak resmi olmayan kanallardan diğer ülke ve bölgelere gönderilmiş olabileceğini söyledi.

İlaçların, özellikle çocuklarda ciddi hasara ya da ölüme yol açabildiği konusunda uyardı.

Gambiya’daki sağlık yetkilileri, Temmuz ayı sonunda çocuklarda akut böbrek rahatsızlığı vakalarının yükseldiğini tespit etmişti.

Parasetamol şuruplardan şüphelenen hükümet o dönemden itibaren tablet kullanımını zorunlu tuttu.

WHO bunun üzerine soruşturma başlattı.

WHO, yapılan laboratuvar analizlerinde ürünlerin kabul edilemez seviyede dietilen glikol ve etilen glikol içerdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Bunun zehirleyici olduğu; kusma, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı ve ölüme yol açabilecek böbrek sorununa yol açabildiği belirtildi.