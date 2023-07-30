Esenyurt’ta tekel bayisine saldırı: Bir şüpheli yakalandı

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19 dakika önce

Esenyurt’ta bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından zanlılardan Murat Özer yakalandı.

DHA’nın haberine göre polis ekiplerinin diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yi yakalamak için çalışması sürüyor.

Dün 00.15’te Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir tekel bayisine gelen dört kişi, içerdeki üç kişiye önce saldırmış, ardından ateş açmıştı.

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

Saldırı anına ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktığı görülüyor.

Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor.

Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor.

O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor.

Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor.