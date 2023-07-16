Hatay'da iki mahalle için orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı verildi

Kaynak, DHA

bir saat önce

Hatay’ın Belen ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı.

Demirören Haber Ajansı, ilk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığını ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalarına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personelle müdahale edildiğini açıkladı.