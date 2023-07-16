ABD'de sıcak hava dalgası: Rekor sıcaklıklar 'tehlikeli' seviyelere ulaşabilir

Kaynak, Reuters

Yazan, Nadine Yousif & Christy Cooney

Unvan, Toronto, Londra

bir saat önce

ABD'nin bazı bölgelerinde bugün rekor sıcaklıklar görülmesi bekleniyor. Ülkenin güneybatısında önümüzdeki hafta sıcaklıkların "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Amerikalıların yaklaşık üçte biri - yani yaklaşık 113 milyon kişi - şu anda sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması tavsiyesi altında.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), insanları sıcak hava dalgasının doğurabileceği hayati riski hafife almamaları konusunda uyardı.

Cumartesi günü, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te tüm zamanların en yüksek sıcaklık seviyesi (48°C) kaydedildi.

Sıcaklıkların art arda 16 gün boyunca 43°C’de seyretti ki bu da neredeyse başlı başına bir rekor.

Gezici klinikler, üçüncü derece yanıklardan muzdarip evsizleri tedavi ettiklerini bildirdi.

Bu arada, dünyanın en sıcak yerlerinden biri olan California'daki Ölüm Vadisi'nin 54°C’ye ulaşarak, Dünya'da şimdiye kadar güvenilir bir şekilde kaydedilen en yüksek sıcaklığa yaklaştığı tahmin ediliyor.

NWS, Pazar günü San Joaquin Vadisi, Mojave Çölü ve Büyük Havza bölgelerinde de bölgesel rekorların kırılabileceğini söyledi.

Cumartesi akşamı yapılan güncellemede, sıcaklıkların “etkili soğutma ve/ veya yeterli sıvı alma imkanına sahip olmayan herkes için sağlık riski oluşturacağı ve potansiyel olarak ölümcül olacağı” kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de her yıl yaklaşık 700 kişinin ısıyla ilgili nedenlerden öldüğü tahmin ediliyor.

Komşu Kanada'da yetkililer, ABD'nin bazı kısımlarını dumanla kaplayan, ortalamanın üzerindeki sıcaklıkların körüklediği orman yangınlarının şu anda yaklaşık 10 milyon hektarlık araziyi yok ettiğini söylüyor.

NWS daha önce yaptığı açıklamada, Amerika'nın güneybatısındaki sıcaklıkların, tipik olarak daha yüksek sıcaklıkları beraberinde getiren yüksek basıncın sonucu olduğunu belirtti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Teksas'ta bir kadın sıcak hava çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılıyor

Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde de önümüzdeki birkaç gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 47°C’ye ulaşabilir.

Yerel hava durumu yetkilileri, halkı bunun "tipik çöl sıcağı olmadığı" konusunda uyardı.

NWS’nin Las Vegas’taki yetkilileri, “Çölde yaşayanlar da dahil olmak üzere herkesin bu sıcağı ciddiye alması gerekiyor" uyarısını yaptı.

ABD'nin güneybatısındaki bazı kısımlar, geçen haftadan bu yana çok yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Teksas’ın El Paso şehrinde sıcaklıklar art arda 27 gündür 37 C’nin üzerinde.

Hastanelere sıcaklık nedeniyle başvurular sürüyor.

Las Vegas’taki Dignity Health Siena Hastanesi'nin acil servisinde çalışan Dr Ashkan Morim, "Şu anda çok fazla dehidrasyon, sıcak çarpması gibi sıcaklıkla ilgili sağlık sorunu tedavi ediyoruz" dedi.