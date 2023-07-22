İspanya’daki seçimlerde aşırı sağ koalisyonun iktidara gelmesi bekleniyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sosyalist Parti lideri olan Başbakan Sanchez ile Halk Partisi lideri Nunez Feijoo bu ay başında televizyonda düzenlenen münazarada karşı karşıya geldi

22 Temmuz 2023, 19:16 +03 Güncelleme 55 dakika önce

İspanya’da Pazar günü düzenlenecek seçimleri merkez sağda yer alan Halk Partisi’nin kazanması bekleniyor. Ancak anketlere göre Halk Partisi’nin tek başına iktidar olması için yeterli koltuğu elde edemeyeceği için aşırı sağ parti Vox ile koalisyon kurması bekleniyor.

Şu an iktidarda olan Sosyalist Parti’nin lideri Pedro Sanchez ise seçime aşırı sol Unidas Podemos ile Katalonya ve Bask bölgelerinin bağımsızlık talepleriyle ilişkili partilerle işbirliği yaptığı Sumar platformuyla gidiyor.

Halk Partisi’nin lideri Alberto Nunez Feijoo, Başbakan Sanchez’i ayrılıkçı partilerle yaptığı işbirliğinden dolayı eleştiriyor.

Sanchez, Mayıs ayında düzenlenen yerel seçimlerde yediği darbenin ardından erken seçim kararı almıştı; ancak çok sayıda kişi sıcak yaz aylarında seçim düzenlenmesine tepki gösteriyor.

Reuters’ın atıfta bulunduğu uzmanlara göre seçmenler tercih ettikleri ideolojiye oy vermek yerine istemediklerini engellemek niyetiyle sandığa gidebilir.

Anketlere göre yüzde 12,5 oranından seçmen kararsız.

Gelmesi beklenen sağ koalisyon, hükümetin yeşil politikalarına darbe vurabileceği gibi sosyal konularda da daha muhafazakar bir tavır takınabilir.

Sanchez hükümeti ise ötenazi, trans hakları, kürtaj ve hayvan hakları konusunda gelişmiş yasalar geçirdiklerini, Vox’un hükümete gelmesi takdirinde bu gelişmelerin geriye gidebileceğini öne sürüyor.

Aynı zamanda sosyalist hükümet enflasyonun düşmesi ve yüksek bir büyümenin kaydedilmesini örnek göstererek ekonomik başarılarına vurgu yapıyor.

Sanchez’in programında hanehalkları ve küçük işletmeler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi politikası da yer alıyor.