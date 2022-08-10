Trump, yargılandığı davada ifade vermeyi reddetti

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55 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, aile şirketi Trump Organization'ın çalışma usüllerine ilişkin New York Mahkemesin'de yargılandığı soruşturmada ifade vermeyi reddettiğini söyledi.

Trump, şirketine mali değerlemelerde yanıltıcı bilgi vererek borç almak ve vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor.

İddiaları reddeden Trump, süreci bir 'siyasi cadı avı' olarak nitelendiriyor.

Trump, bugün New York başsavcılığına varmasından bir saat sonra soruşturmayı ve Başsavcı Letitia James'i eleştirdiği bir açıklama yaptı.

Açıklamada Trump, "Bu sürece uzun yıllar ve milyonlarca dolar harcandı ve hiçbir sonuç çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın her vatandaşa tanıdığı haklar ve ayrıcalıklardan faydalanarak bana yöneltilen soruları yanıtlamayı reddettim" dedi.

Truth Social adlı sosyal medya uygulamasında paylaşım yapan Trump, "Ben ve harika şirketim her taraftan saldırıya uğruyoruz. Bu süreç ABD tarihinin en büyük cadı avı" ifadeleriyle devam etti.

2019 yılında başlatılan dava, Trump'ın New York merkezli aile şirketine ait gayri menkullerin değerlemesinde yanlış bilgi vererek bankadan borç alıp almadığını sorguluyor.

Bu iddiaların Trump'ın başkanlık görevine gelmeden önce gerçekleştiği düşünülüyor.

New York başsavcılığı yaklaşık 6 aydır Trump ve çocukları İvanka ve Donald Trump Jr'ın ifade vermesini talep ediyordu, ancak aile üyeleri mahkemenin çağrılarını yanıtsız bıraktı.

Başsavcı James, dava kapsamında yapılan incelemelerin sonucunda şirketin finansal usulsüzlüklerine dair ciddi kanıtlar bulunduğu söylemişti.

Trump'ın avukatları James'e dava açmaya çalışsa da Şubat'ta New York Yüksek Mahkemesi üçünün de ifade vermesi gerektiğini hükmetti.

James, bunun üzerine "Adalet galip geldi" ifadesini kullandı.