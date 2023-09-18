Dolar/TL kuru tekrar 27 seviyesini aştı

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18 Eylül 2023, 10:32 +03 Güncelleme bir saat önce

Dolar/TL kuru, günlük yaklaşık yüzde 0,13 yükseliş ile tekrar 27 seviyesini aştı.

Kur, Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27’nin altına gerilemişti.

25 gün sonra kurun tekrar bu seviyenin üzerine çıktığı görüldü.

Dolar/TL, ağustos ayının başlarında 27,49 seviyesi ile rekor kırmıştı.

Kurun seviyesinde bu hafta TCMB’nin vereceği faiz kararı etkili olacak.

TCMB dışında ABD, İngiltere ve Japonya da bu hafta faiz kararlarını açıklayacak ülkeler arasında.

Haziran ayında düzenlenen seçimlerin ardından kurun rahat hareket etmesine engel olan politikalardan geri adım atılmıştı.

Böylece TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı seçimlerden beri yüzde 23 olarak kaydedildi.

Kur bu sabah güne 27,01 seviyesinde başladı.

Piyasalar, TCMB’nin bu hafta düzenleyeceği Para Politikası Kurulu’nda (PPK) politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkarmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında TCMB, politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde olan 750 baz puan artışla yüzde 17,50'den yüzde 25'e çıkarmıştı.

Beklentiler 250 baz puan artış yönündeydi.

Reuters anketine katılan 16 ekonomist de TCMB'den bu haftaki toplantıda 5 puanlık artış bekliyor.

Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.

Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) ise faizi sabit tutmasını bekliyor.

Bu ayın başında açıklanan Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yıllık ortalama dolar/TL kurunun 2023 için 23,88 ve 2024 için 36,78 olması bekleniyor.

KKM'de komisyon uygulaması sona erdi

Diğer yandan TCMB’nin kur korumalı mevduata (KKM) yönelik geçen hafta aldığı zorunlu karşılık kararının etkisi de takip ediliyor.

TCMB 6 aya kadar vadeli KKM hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltti.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar 300 milyar TL’ye yakın TL likiditenin sistemden çekileceğini hesaplıyor.

TCMB, geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemişti.

Ayrıca Bloomberg HT’nin bugünkü haberine göre TCMB tarafından bankalara gönderilen uygulama talimatına göre kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.

Haberde TCMB’nin TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatını destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attığı belirtildi.

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatına göre, gerçek kişiler için TL payı artış hedefi yükseltildi.

TCMB, ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirmişti.

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltildi.

Ayrıca TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi.

TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi.

Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.