Sudan Krizi: Başkent Hartum'daki pazar yerine saldırıda 'en az 35 kişi öldü'

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Sudan'da geçen Nisan ayından bu yana iç savaş yaşanıyor.

11 Eylül 2023, 00:45 +03 Güncelleme 55 dakika önce

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Sudan’ın başkenti Hartum’daki kalabalık bir pazara “patlayıcı silahlarla” saldırı düzenlenmesi sonucu en az 35 kişinin öldüğünü açıkladı.

Görgü tanıkları, başkentin güneyindeki Quoro Pazarı’nın bir askeri uçak tarafından bombalandığını belirtti.

Sudan’da ordu ve rakip bir milis grubu Nisan ayından bu yana savaşıyor.

MSF’in Acil Durumlar Koordinatörü Mari Burton, Hartum’un “en az altı aydır savaşta olduğunu” belirtti.

Burton daha önce Twitter olarak bilinen X’te yaptığı paylaşımda “Ancak yine de, Başayr Hastanesi’ndeki gönüllüler ve doktorlar kenti vuran dehşetin boyutları nedeniyle şoke oldular” dedi.

MSF, “patlayıcı silahların” marketi vurduğunu, “düşünülemeyecek acı ve yaşam kaybıyla geçen bir günde daha hava saldırılarının ve top ateşinin devam ettiğini” söyledi.

MSF ayrıca “Patlama nedeniyle bedenlerinden parçalar kopan insanların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Tam bir kaostu” diye de ekledi.

Sudan, Genelkurmay Başkanı Abdül Fettah el Burhan ve milis grubu Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) komutanı General Hamdan Dagalo’nun arasının açılmasıyla iç savaşa sürüklenmişti.

Çatışmalar yüzünden binlerce kişi ölürken, beş milyon dolayında insan evlerini terke etmek zorunda kaldı. Savaştan en çok başkent Hatum ve ülkenin batısındaki Darfur bölgesi etkilendi.

RSF, başkent Hartum ve bitişiğindeki Ombdurman ve Bahri kentlerinin büyük kısmını kontrolü altında tutuyor.

Sudan Ordusu buraları geri alabilmek için sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Geçen hafta da bir hava saldırısında ikisi çocuk, en az 20 kişinin öldüğü açıklanmıştı.