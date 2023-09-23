Ukrayna, Kırım saldırısında Rus donanma komutanlarının vurulduğunu iddia etti

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22 dakika önce

Ukrayna, Cuma günü Rusya'nın Karadeniz filosunun Kırım'daki karargahına yapılan füze saldırısı sırasında Moskova'nın deniz kuvvetleri yetkililerinin toplantı halinde olduğunu açıkladı.

Ukrayna ordusu yaptığı kısa açıklamada saldırının ölümlere ve yaralanmalara neden olduğunu iddia etti ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Moskova Cuma günü saldırı sonrasında bir askerin kayıp olduğunu açıkladı.

Liman kenti Sivastopol'da bulunan filo, Rusya'nın en iyi donanması olarak görülüyor.

BBC'ye konuşan Ukraynalı bir askeri kaynak, Cuma günkü saldırıda İngiltere ve Fransa tarafından tedarik edilen Storm Shadow füzeleri kullanıldığını söyledi.

Ukrayna ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "filonun üst yönetimi de dahil olmak üzere onlarca ölü ve yaralı işgalcinin" saldırıdan etkilendiğini iddia etti.

Kiev'in istihbarat şefi Kirilo Budanov, füze saldırısında iki Rus komutanın ağır yaralandığını iddia etti.

BBC, her iki tarafın da savaş alanındaki iddialarının çoğunu bağımsız olarak doğrulayamıyor.

Ukrayna'nın Sivastopol'u hedef alan saldırısı Cumartesi günü de devam etti. Kente Rusya tarafından atanan Vali Mihail Razvojayev, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir füzenin enkazının iskele yakınına düştüğünü söyledi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Watch: Moment missile hits Russia's Black Sea fleet HQ", Duration 0,16 00:16 Video altyazısı, Ukrayna Rusya'nın Kırım'daki Karadeniz filosunun karargahını vurdu

Razvojayev ayrıca, sığınakların erişilmesi zor ya da kötü durumda olduğu yönündeki bazı şikayetleri üzerine sığınakların incelenmesi emri verdiğini söyledi.

Vali Telegram hesabında, "Herkesten ciddiyetle rica ediyoruz: panik tohumları ekmeyi ve bununla düşmanlarımızı memnun etmeyi bırakın – onlar panik yaratmaya çalışıyor" diye yazdı.

Ukrayna güçleri son zamanlarda Kırım'da bulunan Rus güçlerine karşı neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna donanması yarımadayı kapsayan bir S-400 hava savunma füze bataryasını vurarak Rusya'nın yeni saldırılara karşı savunma kabiliyetini azalttığını iddia etti.

Ondan bir gün önce de Ukrayna, Storm Shadow (Scalp olarak da biliniyor) füzeleriyle Kırım'daki deniz hedeflerine ve liman altyapısına saldırmış, bir denizaltı ve bir savaş gemisi hasar görmüştü.

Ukrayna Kırım'a yönelik saldırılara stratejik ve sembolik açıdan önem veriyor.

Rusya Karadeniz filosunu, Ukrayna'ya saldırılarında kullanıyor. Filo ayrıca Rusya'nın bölgedeki yüz yıllık askeri varlığının da önemli bir sembolü.