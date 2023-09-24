Hollanda Başbakan adayı Yeşilgöz'den ‘daha az sığınmacı’ sözü

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55 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda’da iktidarın büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) lideri, Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, 22 Kasım’daki erken seçim için önceliğini “göç ve sığınma” olarak belirledi.

Yeşilgöz, “Hollanda gibi küçük bir ülkenin herkesi barındıramayacağını” vurgulayarak, daha sert bir sığınma politikasının işaretini verdi.

Seçimleri kazanması halinde Hollanda’nın ilk kadın Başbakanı olması beklenen Yeşilgöz, ülkeye sığınmacı gelişini azaltmayı ve savaş mültecilerini geri göndermeyi hedefliyor.

Hollanda’nın en büyük partisi olan liberal sağcı VVD, seçim öncesi son kongresini Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Delegelerin seçim programı ve milletvekili listesini onayladığı kongrede, partinin 17 yıl liderliğini yapan Başbakan Mark Rutte de, VVD üyelerine veda etti.

Kongrede VVD lideri olarak partililere ilk kez seslenen Dilan Yeşilgöz, başlıca önceliğini sığınma ve göç olarak açıkladı.

Delegeler tarafından ayakta alkışlanan Yeşilgöz, 22 Kasım seçimlerinde kampanyasını, bu konu üzerine inşa edecek.

Halen bakanı olduğu hükümetin, iltica ve göç planı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle düştüğüne işaret eden Yeşilgöz, "Böyle devam edemeyiz. Artık sulu tavizler için zamanımız yok” dedi.

Yıllarca göç konusuyla uğraşmaya devam edemeyeceklerini söyleyen VVD lideri, Hollanda’ya sığınmacı akınını azaltmaktan söz etti.

Dilan Yeşilgöz, “Gerçek mülteciler” dediği, inançları, kimlikleri ve siyasi görüşleri nedeniyle ülkelerinden kaçanlara her zaman yer açmak istediklerini vurguladı.

Ancak Yeşilgöz, savaştan kaçanları için aynı şeyi düşünmüyor. Savaş mültecilerinin geçici olarak barındırılacağını belirten VVD lideri, çatışmalar sona erdiğinde bu kişilerin anavatanlarına geri gönderileceğinin altını çizdi.

Hollanda’daki savaş mültecilerinin büyük çoğunluğu Suriye ve Afganistan’dan gelenlerden oluşuyor.

Yeşilgöz, “Ülkeye girişi sınırlamaya ve daha az insanın ülkemize girmesini sağlamaya odaklanmalıyız" dedi.

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Hollanda'ya çok sayıda göçmenin gelmesiyle ilgili "meşru kaygıları" anladığını vurgulayan Yeşilgöz, şöyle devam etti:

"Hollanda'da zaten pek çok sorun var. Yıllardır kiralık sosyal konutlar için bekleme listesinde olan insanlar için bu adil mi?" Yakında kendilerine yer veya destek bulamayacak gerçek mülteciler için bu adil mi? Küçük bir ülkenin herkesi barındırabilmesi gerçekçi mi?"

Göç ve sığınmanın yanı sıra, özgürlük ve sorumluluğu da öncelikli hedef olarak benimseyen VVD lideri Yeşilgöz, birçok Hollandalının geçim sıkıntısı çekmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.