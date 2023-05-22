Yunanistan'da sandıktan çıkan sonuç nasıl yorumlandı, neden yeniden seçime gidilecek?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yazan, Stelyo Berberakis

Unvan, Atina

22 Mayıs 2023, 16:49 +03 Güncelleme 28 dakika önce

Yunanistan’da dün yapılan seçimlerin mutlak galibi açık farkla, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) oldu. Yüzde 40 gibi hiçbir anketin öngöremediği bir oranla seçimleri önde bitiren YDP'nin, ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'a (SYRİZA) 20 puan fark atmasını kimse tahmin edemedi.

Oyların ancak yüzde 20'sini alabilen SYRİZA lideri Aleksis Çipras, aradaki farkın kapatılamayacağını anlayınca seçim sonuçlarını beklemeden Miçotakis’i telefonla arayarak tebrik etti.

Seçimlerin galiplerinden biri de, anketlerde oy oranı yüzde 9 olarak gösterilen sosyalist PASOK oldu. PASOK seçimlerde oyların yüzde 11,46'sını alarak parlamentodaki üçüncü büyük parti konumunu, milletvekili sayısını artırarak korudu.

Seçimlerin bir diğer galibi de oy oranını yüzde 6’dan yüzde 7,2'ye çıkaran Yunan Komünist Partisi (KKE) oldu.

Eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis’in partisi MeRA25, yüzde 3 barajının altında kaldı ve parlamentoya giremedi.

Milliyetçi LİSY partisi ise yüzde 4,5 oy oranıyla anketlerde gösterilenin aksine 5. parti olarak parlamentoya girmeyi başardı.

Seçim sonrası yapılan yorumlarda, YDP hükümetinin pandemi döneminden bugüne toplumun düşük gelirli kesimine 50 milyar euro'dan fazla mali yardım yapmasına dikkat çekildi.

Mali yardımların, 57 kişinin hayatını kaybettiği büyük tren kazasınını ve telekulak skandalını gölgelediği belirtildi.

SYRİZA lideri Aleksis Çipras’ın kampanyasında "sadece YDP hükümetini eleştirmekle yetinmesi ve hükümetinin (2015-2019) yaptığı hatalar konusunda hiçbir özeleştiri yapmamasının da seçim sonuçlarına yansıdığı” şeklinde yorumlar yapılıyor.

YDP’nin oyların yüzde 40,79'ını alıp, SYRİZA’ya 20 puan fark atmasına rağmen parlamentoda çoğunluğu sağlayamamasının nedeni ise bu seçimlerde uygulanan Nisbi Seçim Sistemi oldu.

YDP, 300 sandalyeli Yunanistan Parlamentosu'nda 146 milletvekili çıkardı.

Oysa parlamentodaki mutlak çoğunluğu sağlanması için birinci gelen partinin oyların yüzde 46’sını alması gerekiyordu.

YDP lideri Miçotakis, üçüncü parti konumundaki 41 milletvekili çıkaran PASOK ile koalisyon hükümeti kurabilirdi.

Ancak ne Miçotakis, ne de PASOK lideri Nikos Androulakis buna yanaşmadı.

Miçotakis’in bile YDP’nin SYRİZA’ya bu kadar büyük fark atabileceğine inanmadığı seçim sonuçlarından sonra, anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanının hükümet kurma görevini hiçbir parti ile görüşmeden aynı gün iade edeceği ve seçimlerin 25 Haziran ya da 2 Temmuz da tekrarlanacağı açıklandı.

İkinci seçimlerde Salt Çoğunluk Sistemi uygulanacağından birinci partinin tek başına hükümeti kurabilmesi için oyların yüzde 38’ini alması gerekiyor.

Miçotakis’in bu nedenle ikinci seçimlerin de mutlak galibi olacağını varsaydığından şimdiden yeni hükümetini kurmak için kolları sıvadığı belirtiliyor.

Katılım oranının yüzde 58 olduğu dünkü seçim sonrası Yunanistan Parlamentosu'nda milletvekili dağılımı şöyle:

YDP 146

SYRİZA 71

PASOK 41

KKE 26

LISY 16

Yuanistan'da YDP, Batı Trakya dışındaki tüm bölgelerde zafer kazandı.

Batı Trakya’da, Rodop ve İskeçe bölgelerinde SYRİZA ve PASOK’un Müslüman Türk azınlığın temsilcisi 4 milletvekili adayı parlamentoya girmeyi başardı.