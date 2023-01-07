Kraliyet 'yedeği' olmanın süregelen ıstırabı

Yazan, Sean Coughlan

Unvan, Kraliyet Muhabiri

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Harry ve Wiliam, 2018'de bir geçit töreni sırasında...

“Mükemmel. Bugün artık bana hem bir varis, hem de onun yedeğini vermiş oldun. Artık işim bitti”

Prens Harry, doğduğu gün, o dönem Veliaht Prens olan babası Charles’ın annesi Diana’ya bu şakayı yaptığını anlatıyor.

Bu hikaye, Harry’nin biyografisi kaleme aldığı Spare (Yedek) isimli kitapta yer alıyor. Harry, aile içinde ‘yedek’ ifadesiyle tanımlandığını da savunuyor:

“Bunu anlayışsız bir şekilde, öylesine söylerlerdi. Ben gölgede kalmıştım, yardımcı aktör rolündeydim. B planıydım”

Kitabın İspanyolca versiyonunda Prens, dünyaya ‘Willy’e bir şey olursa’ diye getirildiğini kaydediyor.

Willy, Prens William için kullanılan lakap.

“Varis ve yedeği” söylemi, aristokrat ailelerde, ünvanın ya da mülklerin aktarılacağı varis ile ona bir şey olması durumunda devreye girecek olan kardeşi için kullanılıyor.

Bu tanımın, Prens Harry’i, kitabının ismi olacak kadar rahatsız ettiği ortada.

Londra Üniversitesi’nden kraliyet uzmanı Profesör Pauline Maclaran, “bu var olmayan bir makam” diyor:

“El sıkmaktan ve insanlara şirin görünmekten başka, tanımlanmış açık bir rol bulunmuyor”

Lüks içinde böyle amaçsız bir hayatın bazılarına göre cazibesi olabilir ama bu durum aynı zamanda “tatminsizlik ve yönünü kaybetme” riski de doğuruyor.

Profesör Maclaran modern ve daha sınırlı sayıda kişiden oluşan kraliyet ailelerinin, Harry gibiler için daha net roller belirlemesini ya da onları tüm kraliyet görevlerinden ve beklentilerinden muaf tutması gerektiğini söylüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Prenses Margaret ve Kraliçe 2. Elizabeth

Kraliyet tarihçisi Ed Owens, İsveç ve Danimarka’da bu şekilde uygulamalar olduğunu söylüyor. Bu iki ailede, veraset sıralamasında geride olanların kendi özel hayatlarını kurmalarına imkan verildiğini aktarıyor.

Owens, Kraliçe 2. Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’ın yaşadığı sorunların da Prens Harry ile uyuştuğunu değerlendiriyor.

Tarihçi Owens, Prenses Margaret ve Harry gibi, veraset sıralamasında geride olanların hayatlarının medya tarafından didik didik edildiğini, ancak aynısının taht sırasında olanlara yapılmadığını savunuyor.

Bu değerlendirme, Prens Harry’nin yedek ifadesini tanımlarken kullandığı, “oyalama, saptırma” tanımlarıyla da paralellik gösteriyor.

İngiliz Kraliyet ailesi içinde kendisine bir rol bulmaya çalışan bir diğer isim Prens Andrew’ın çabalarının da iyi sonlandığı söylenemez.

Şiddetle yalanladığı cinsel saldırı iddiaları skandalından önce de Andrew’ın adı, çok sık yaptığı yurtdışı seyahatleri nedeniyle ‘Uçuş Mili Andy’e çıkmıştı.

Ama farklı örnekler de yer alıyor.

İkinci çocuk sendromu?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Prenses Margaret, Diana ve iki oğlu /1988

Kraliçe 2. Elizabeth’i tahta taşıyan süreç, amcası 8. Edward’ın tahttan feragat ederek, sıradaki varis olan babası 5. George’un tahta geçmesi ile başlamıştı.

Elizabeth’in babasının da aslında bir büyük ağabeyi vardı ancak o da 28 yaşında grip salgınında hayatını kaybetmişti.

Profesör Maclaran, yedek kavramına soy prensibinden değil aile dinamikleri çerçevesinde bakılmasını da öneriyor.

Bu konumdakilerin, ikinci çocuk sendromu yaşayarak, daha isyankar ve büyük kardeşe karşı dargın bir tutum içinde olabileceğini söylüyor.

Aynı şekilde ağabeyin, kardeşinin sorumluluk eksikliği karşısında sinirlenebileceğini değerlendiriyor.

Bunun yanında, genç kraliyet mensuplarının tarihi bir bakış açısıyla, büyük kardeşin otoritesini tehdit etmek dahil bazı olumsuz algıları da bulunuyor.

Ancak tarihçi ve yazar Sir Anthony Seldon, 21. yüzyılda, ‘yedek’ kraliyet mensuplarına karşı böyle bir olumsuz bakışa gerek olmadığını savunuyor.

Ona göre Prense Harry ve Meghan çifti, kraliyete çok faydalı olabilir:

“Burada birinin olgun rolü oynaması gerekiyor. Burada iki anlaşılabilir şekilde zarar görmüş kardeş var. Ve bu sorunun devam etmesi ciddi yaralara yol açabilir.